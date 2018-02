TIRO OLÍMPICO Paula Grande inicia hoy en Hungría su reto continental La riojana debuta hoy en el Campeonato de Europa con el único objetivo de «lograr una gran puntuación» V. S. LOGROÑO. Viernes, 23 febrero 2018, 00:42

La tiradora Paula Grande inicia hoy su participación en el Campeonato de Europa que se celebra en Gyor (Hungría). La riojana llega a la cita continental en un excelente estado anímico y también deportivo. En la última competición en la que participó, celebrada en Prado Salobre, no sólo revalidó el título nacional sino que, además, lo hizo batiendo el récord de España.

«Estoy un poco sorprendida porque en las últimas tiradas, en Francia y en Logroño, hemos visto buenos resultados», explica Grande. «La temporada no estaba planteada así, pero estoy muy contenta con las puntuaciones y si estamos así ahora, creo que podremos mejorar», incide.

El Europeo será una buena piedra de toque para la riojana. Aunque, en principio, faltarán algunas de las mejores tiradoras («es un año de transición y hay rivales que no van a acudir», analiza), el nivel volverá a ser muy alto. Por eso, la riojana no se quiere poner metas. «Mi objetivo es lograr una gran puntuación. A partir de ahí, lo que venga», dice. El podio, de momento, no es su obsesión ya que la meta está situada, para Paula Grande, en el largo plazo: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. «Creo que todavía es pronto para soñar con las medallas», asegura con humildad.

Para lograr los éxitos, Grande, que se entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, ha cambiado de técnicos y de métodos. «Me meto más caña en el gimnasio, hacemos más hincapié en entrenamientos de equilibrio, en prevenir lesiones y dolores de espalda...», resume.

En Gyor, esos cambios pueden tener premio. Hoy, luchará por entrar en la final de carabina aire y mañana lo hará en carabina mixta, una nueva modalidad.