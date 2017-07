NATACIÓN Mireia logra el oro que le faltaba Mireia Belmonte celebra su gran victoria. :: efe La española se proclama campeona del mundo de 200 metros mariposa y suma la triple corona en su prueba favorita ÓSCAR BELLOT MADRID. Viernes, 28 julio 2017, 00:16

Círculo completado. Mireia Belmonte se proclamó campeona del mundo de los 200 metros mariposa, su prueba favorita y de la que ya era campeona olímpica y europea, al imponerse en la final disputada en Budapest con un crono de 2 minutos, 5 segundos y 26 centésimas, mejor marca mundial de año.

Lo hizo tras una emocionante carrera en la que fue, como en las semifinales, de menos a más. Pasó el primer 50 en sexta posición con 28:61. Para cuando se alcanzó el ecuador de la prueba era ya segunda, por detrás de la húngara Katinka Hosszú. Y en el tercer intervalo la encabezaba con notable solvencia. Sólo el arreón final de la alemana Franziska Hentke puso en tela de juicio un triunfo que se olía teniendo en cuenta la enorme ambición y confianza con que afrontaba la cita la española, determinada a lograr el único éxito que faltaba en su palmarés. Aguantó la embestida de la germana y cantó una victoria, tras alargar la última brazada, que la confirma como una de las más grandes del deporte español. Hentke ((2:05.26) tuvo que conformarse con la plata y Hosszú (2:06.02), ídolo del público local, con el bronce.

«Todavía no me lo creo. Acabo de hacerlo hace no sé cuantos minutos y todavía estoy asimilándolo», señaló tras la prueba en declaraciones a Teledeporte. «Siempre digo que visto desde dentro y desde fuera no tiene nada que ver. Ha sido una carrera bonita y todavía estoy asimilándolo. Era la medalla que me faltaba y estoy supercontenta», declaró, revelando que había tenido que tirarse a la piscina superando los problemas de salud matinales. «Esta mañana estaba resfriada», confesó.

Ni los inoportunos virus pueden con la voracidad de Mireia Belmonte, que ya avisó tras colgarse la medalla de oro en los 200 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Río que todas sus energías pasaban a concentrarse en ese cetro en piscina de 50 metros que hasta este jueves se le había resistido. Siete veces campeona del mundo en piscina de 25 metros, con cuatro oros a nivel europeo en piscina larga y otros nueve en corta, además de esa presea en Río, sus vitrinas únicamente estaban huérfanas el entorchado mundial en piscina larga.

Por otro lado, Jessica Valls se clasificópara la final de hoy de los 200 braza, después de conseguir el sexto mejor tiempo en las series de clasificación dominadas por la rusa Yulia Efimova.