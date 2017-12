NATACIÓN Mireia Belmonte se centra en el 2018 y renuncia al próximo Europeo EFE Sábado, 9 diciembre 2017, 00:01

barcelona. La española Mireia Belmonte, campeona olímpica y mundial de 200 mariposa, ha decidido renunciar a los campeonatos de Europa de piscina corta que se disputarán en Copenhage del 13 al 17 de diciembre para preparar con garantías la próxima temporada.

«La intensidad de los últimos años de preparación y competición aconsejan que centre su preparación en la temporada larga para poder afrontar con garantías los objetivos internacionales del verano de 2018», explicaba la Federación Española en una nota.

La decisión ha sido tomada de acuerdo con su entrenador, Fred Vergnoux, quien explicó que se decidió por una preparación larga este año «y estar un poco al margen de la competición internacional durante este primer ciclo». «Hay fases donde la regeneración es clave, y no podemos pretender competir al más alto nivel sin una preparación óptima. La ambición de Mireia no tiene límites pero somos conscientes de que no es el momento ni de competir ni de arriesgar la temporada», añadió Vergnoux.

Mireia está «bien» y continúa su preparación, «pero ahora la prioridad es la tranquilidad», concluyó el preparador.