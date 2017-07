CONVENIOS DEPORTIVOS Un millón de euros para los «mejores» Langaro se abraza a Luisfe. :: m.s. El Ayuntamiento de Logroño firma ocho convenios deportivos para la campaña que acaba de empezar El Balonmano Logroño lidera la lista de ingresos, en la que se incluyen clubes de fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Viernes, 21 julio 2017, 23:56

Más de un millón de euros en convenios deportivos. Concretamente 1.116.000 euros repartidos en ocho clubes de la capital riojana. Es la partida que destina el Ayuntamiento de Logroño para impulsar la «política polideportiva» en la ciudad a través de los clubes de «máxima categoría». Además, ese dinero se contempla para la campaña que comienza, lo que representa una novedad. El Balonmano Logroño, con 500.000 euros de aportación pública, es el que más percibe. El criterio para repartir ese dinero es, al menos, difuso, ya que no responde a la categoría que ocupa cada entidad ni tampoco a la repercusión que tiene en la ciudad. Varía.

Cuca Gamarra puso en escena el convenio con ocho entidades deportivas locales que pueden ser más en el futuro, ya que según se indicó desde el Ayuntamiento pueden «sumarse» otros clubes con los que se están «realizando trámites». Esas ocho entidades incluyen, además de al Balonmano Ciudad de Logroño, a Clavijo y Promete, en baloncesto; UD Logroñés y SD Logroñés, en fútbol; Sporting, en balonmano femenino; Voleibol Logroño y Fútbol Sala Rioja, también de féminas, para completar esa partida económica.

Las cifras no se habían conocido hasta la fecha tan abiertamente como se desvelaron ayer. El Ciudad de Logroño alcanza el medio millón de euros, si bien hay que matizar que esa cuantía está sujeta a la consecución de objetivos y que el ingreso de 200.000 euros se supeditan a su trayectoria en Europa, no en la Liga de Campeones o en la EHF. En Europa. Ahora bien, alcanzar esa cifra no es complicado, ya que el convenio valora mucho más las primeras rondas que las decisivas. La cifra, según confirman fuentes municipales, no se ha alterado respecto a años anteriores.

«Ocho clubes que militan en las máximas categorías», afirmó la alcaldesa Cuca Gamarra al hablar del múltiple convenio firmado. Se olvidó de algunas entidades que acumulan muchas décadas de trabajo en categorías inferiores y que también deberían de ser «embajadores de la marca Logroño» y parte fundamental de la «sociedad» logroñesa. Así se puede entender que se premie a la SD Logroñés con 21.000 euros, como en años anteriores, club que milita en Tercera División, mientras que no se incluye en esos convenios a Calasancio, que este año cumple cuarenta años, Villegas, Berceo, Yagüe o Varea, por citar a algunos capitalinos. Todos ellos militan en la misma categoría que la entidad blanquirroja, que goza de una partida económica que nace en la época en la que socialistas y regionalistas gobernaban el consistorio, aunque hayan variado las cifras. Por categoría, a todos ellos les corresponde esa cantidad. Por historia, más.

Bajo ese roto criterio de categoría, el Clavijo percibirá 275.000 euros si juega finalmente en LEB Oro. Si lo hace en LEB Plata, se reducirá la cifra considerablemente. El Campus Promete, con equipos en Liga Femenina, Liga Femenina 2 y Primera Nacional, percibe 100.000 euros. Más categoría, menos dinero.

Las cifras municipales contemplan 80.000 euros para el Voleibol Logroño, con un incremento del 100% respecto a la última campaña, en la que se le otorgaron 40.000 euros; el Sporting Logroño repite con 30.000 euros y el Rioja recibirá 20.000 euros tras su descenso de División de Honor. Además, el Consistorio está pendiente de cerrar su acuerdo con el EDF Logroño, al que la pasada campaña premió con 20.000 euros por su presencia en la segunda categoría nacional de fútbol femenino.

Y queda el fútbol de Segunda B. La UD Logroñés ingresará 140.000 euros. Por categoría, está en el tercer escalafón; por repercusión en cuanto a presencia de aficionados en el campo o atractivos para visitantes compite sin complejos con el balonmano logroñés.