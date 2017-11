Medrano estrena mañana su trail

LOGROÑO. Mañana se celebra la primera edición de la Medrano Trail Race, una doble carrera de montaña que transcurrirá por el Moncalvillo con dos recorridos de 15,5 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo acumulado y otra de 34 kilómetros y 1.650 metros de desnivel positivo acumulado. La salida de las dos pruebas se realizará desde Medrano, la de 34 kms., el Medrano Trail Race, a las 9 horas y la de 15.5, el Trail de las Dehesas, a las 9.30. Mientras los participantes en el recorrido corto tendrán que ascender a la Cruz del Muerto, Daroca, la Plana y el cementerio de Daroca para regresar a Medrano, el trazado más largo ascenderá hasta la torre del guarda por la Cruz del Muerto y Daroca para, después, continuar por la fuente del Saz y regresar por la pista de Sojuela, recorriendo las faldas del Moncalvillo.

Al cierre de las inscripciones se habían apuntado 244 participantes no sólo de La Rioja, también de Castilla y León, Castilla La Marcha, Madrid, Navarra, Cantabria, País Vasco, etc. Para el 'Trail de las Dehesas' hay inscritos 110 corredores, entre quienes destacan como favoritos los corredores del Nutrium Trail Team como Víctor Fernández en categoría masculina y Raquel Calvo y Raquel Marín en la modalidad femenina. No obstante, también cabe citar como favoritos al podio otros participantes como José Luis López Torreiro, Javier Sainz de Murieta, José Alberto Navas, Álvaro y Diego Ruiz entre los hombres y Gema Olave y Rebeca Villamor entre las mujeres.

Entre los inscritos en el Medrano Trail Race, la ruta larga, destacan los hermanos David y Marco Valgañón y Jesús Herce del Nutrium Trail Team, así como Saúl López, Aurelio Marijuán y José Luis Zúñiga, aunque el rival a batir será el fondista vasco Juanjo Igarzábal. Entre las mujeres destaca Rosa Esperanza Sánchez. En esta prueba hay 80 inscritos, pero 12 de ellos se han apuntado como parejas que deben completar la prueba juntos, destacando la presencia de Carmelo Revilla junto a Manuel Díez y de la logroñesa Alejandra Rubio junto a Jorge Roldán, los únicos riojanos que participarán. Finalmente, en la modalidad de marcha, participarán 54 personas.