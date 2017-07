Medallas que se convierten en fondos de pensiones E.M. Lunes, 24 julio 2017, 13:52

Los deportistas españoles lograron unos grandes resultados en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. La inclusión de la pelota como deporte de exhibición, permitió a los representantes riojanos brillar en lo más alto del podio. Daniel y Garrido en pala corta, Juan Pablo junto a Insausti en paleta y Gorostiza en mano parejas se colgaron la medalla de oro. Jesús Ruiz Bastida, por su parte, se llevó la medalla de plata en mano dentro del trinquete.

Además de la gloria que supuso obtener aquellas medallas olímpicas, la consecución de las preseas también tuvo un incentivo económico. Y es que La Caixa, por la intermediación de Juan Antonio Samaranch, premió durante Barcelona 92 a todos los medallistas con una cuantía económica. En concreto, 50 millones de pesetas para las medallas de oro y 30 para las de plata.

El único requisito era que el dinero se cobraba cuando los deportistas cumplieran 50 años. Así, dentro de la delegación riojana, cuatro medallistas han percibido ya ese dinero (que se concedió en pesetas y se cobró en euros). Los hermanos Juan Pablo y Daniel, Garrido y Bastida ya disfrutaron del momento.

El que todavía no ha podido cobrar el dinero es José Ángel Balanza 'Gorostiza', que ganó el oro en pelota mano de parejas. «Tengo 48 años así que me queda un poco para poder ver el dinero. Es un fondo de pensiones», reconocía el ex pelotari natural de Huércanos.