RUGBY El Marzola Rioja se juega hoy la categoría ante el Arrasate L.R. Sábado, 24 marzo 2018, 00:02

logroño. Somos de Primera. Es el mensaje que el Rugby Club Rioja está enviando a través de las redes sociales a lo largo de los últimos días. Los riojanos afrontan este sábado un partido vital para sus aspiraciones de seguir en la categoría y no pasar por el calvario que supone el descenso. El Rioja se mide hoy en Pradoviejo (17.00) al Arrasate, rival directo por la permanencia.

El XV de la Uva está obligado a ganar al cuadro vasco, que le avanteja en la tabla por cuatro puntos. Ganar y obtener el bonus para superarle cuando faltan tres jornadas para la conclusión de la liga. El Gernika, último clasificado, suma los mismos puntos que los logroñeses y entre estos dos y el Arrasate está la plaza de salvación.

Recordar el partido de la primera vuelta no merece la pena, porque el Marzola protagonizó uno de sus peores enfrentamientos y perdió. Este compromiso es totalmente diferente por las condiciones que le rodean. Si los riojanos ganan por más de 20 puntos de diferencia o alcanzan el punto bonus, se colocarán por encima del Arrasate y en un puesto alejado de al zona de peligro. Las cuentas son tan sencillas como complicadas de ejecutar.

El Arrasate llega con la intención de asegurarse la permanencia. Planteará un partido duro y muy centrado en el juego de delantera contundente, pero más lento que el rugby que propondrá el Rioja. No obstante, la Liga no concluye con este duelo, pues aún quedarán más, si bien no es fácil que el Rioja puntúe, ya que se medirá al Universitario de Bilbao y Al Gaztedi de Zaragoza.