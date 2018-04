Los atletas que se decidan a última hora a participar en la Carrera Valle del Iregua no podrán apuntarse hoy, porque la inscripción on line se cerró anoche, pero mañana se volverá a abrir en el Polideportivo de Albelda entre las 9 y 10 de la mañana para que puedan apuntarse todos aquellos que no lo hubieran hecho con anterioridad y que quieran correr la bonita carrera riojana.