Lydia Valentín cierra un círculo aún incompleto

madrid. «He conseguido todo lo que soñé cuando era pequeña, cuando comenzaba a entrenar, y me quedo con que el sacrificio siempre es la mejor opción», proclamó Lydia Valentín tras encumbrarse como campeona del mundo y conquistar el único título que faltaba en su palmarés, jalonado ahora por una histórica triple corona dorada. «Lo tengo todo ya», añadía orgullosa la halterófila leonesa, aunque el círculo en la práctica aún está incompleto, ya que todavía no se le ha entregado el oro olímpico de Londres 2012, ganado por la descalificación por dopaje de las tres tramposas que subieron al podio. La madrugada del lunes, en el Mundial de Anaheim (California), con nueve países sancionados, la mayoría exsoviéticos, además de la ausencia por el boicot de Corea del Norte, la nación de la vigente campeona olímpica en su categoría (hasta 75 kilos), Lydia Valentín, con la mejor marca del año, era la gran favorita y no desaprovechó la gran oportunidad de su vida para subir a lo más alto del podio planetario y reivindicar un premio al juego limpio.

«He disfrutado de este momento posiblemente más que de otros», reconoció la campeona europea, olímpica y mundial que considera que las dopadas le han «robado muchas posiciones en múltiples competiciones», entre ellas, en los Juegos Olímpicos de Londres y en los de Pekín 2008, donde terminó quinta pero se le adjudicó después la medalla de plata que tampoco pudo festejar entonces y que recibirá por fin personalmente, si no hay más retrasos, en enero. «Estaba previsto que me dieran la medalla el 21 de diciembre, pero al ser ese día las elecciones en Cataluña muchos políticos que iban a acudir al acto no podrían. Si he esperado años puede esperar un mes más», se resignaba Lydia Valentín antes de viajar a Estados Unidos, que hasta su hito en California sí pudo celebrar en el podio, entre otras medallas, los bronces del Mundial de 2013 y de los Juegos de Río 2016, además de los oros en los Europeos de 2014, 2015 y 2017.