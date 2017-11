HOCKEY HIELO De Lobete a Granada con la selección Sonia Martínez posa con el 'stick' en la pista de hielo de Lobete. :: / Sonia Tercero La riojana Sonia Martínez juega con el combinado sub'18 el Torneo Cuatro Naciones de hockey hielo ELOY MADORRÁN Logroño Sábado, 11 noviembre 2017, 12:26

Sonia Martínez (17 años, nacida en Bilbao aunque residente en Logroño desde pequeña) ya está concentrada en Granada con la selección española sub'18 de hockey hielo con la que juega el Torneo Cuatro Naciones (desde hoy hasta el domingo), en el que participan el combinado español además de los equipos de Gran Bretaña, Polonia y Hungría.

La patinadora del hockey Milenio juega como defensa y ya ha estado en las convocatorias de la selección en categorías inferiores. El de Sonia Martínez es el ejemplo de que las visitas escolares a la pista de hielo de Lobete tienen su importancia. «Me aficioné hace seis años, cuando vinimos con el colegio a la pista de hielo, en Primero de la ESO. Me dejaron probar el hockey y me gustó. Me apunté de cabeza», comenta entre risas.

El Milenio ha recuperado esta temporada el equipo femenino después de dos años de vacío que obligaron a Martínez a exiliarse en la capital navarra. «Hace dos años, cuando no había equipo en Logroño, tuve que ir a jugar a Pamplona. Entrenaba durante la semana con los chicos en Logroño y luego jugaba en Pamplona los fines de semana», explica. Sonia Martínez ya disputó con España el Mundial sub'18 que se disputó en San Sebastián, en el mes de enero. Una experiencia que califica de «inolvidable» y que fue «una sorpresa positiva» porque hicieron «una gran piña» y jugaron bien.

El caso de Sonia Martínez no es habitual. Hacerse un hueco en la lista de la selección española jugando en Logroño, donde el hockey hielo es un deporte minoritario, tiene doble mérito. La jugadora del Milenio quiere desmitificar la imagen del hockey: «La gente tiene la impresión de que nos peleamos y nos pegamos. Es una deformación de la imagen que llega de Estados Unidos. Pero la realidad no es así». «Y menos en chicas -prosigue- que no podemos hacer cargas. Pero bueno, también juego con chicos, que sí se puede cargar y no hay peleas. Aquí en España las peleas están prohibidas».

«No todo es fútbol»

Sonia Martínez se expresa con soltura. La riojana anima a todo el mundo a que pruebe el hockey hielo, como hizo ella cuando tenía 12 años y se enganchó: «Es un deporte totalmente nuevo y no es lo típico que se piensa la gente. No es todo fútbol o baloncesto. El hecho de patinar le da una dimensión muy bonita a este deporte».

La jugadora del hockey Milenio aprovecha la entrevista para ensalzar la pista de hielo de Lobete «que se encuentra bastante céntrica y eso es una ventaja, porque en el resto de ciudades las pistas suelen estar en las afueras».