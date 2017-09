HÍPICA Los jinetes riojanos ganan dos de las tres categorías del Nacional de Reining Alba Pérez y Óscar Ferrer posan con sus medallas. :: l.r. L.R. Martes, 26 septiembre 2017, 00:08

logroño. La hípica riojana cerró su participación en Campeonato de España de Reining con cinco medallas, dos de oro, dos de plata y una de bronce, en la cita que se ha celebrado en Anguiano. Unos logros importantes en una prueba que ha recabado elogios internacionales y que destaca el buen momento de esta modalidad de doma.

El torneo riojano ha batido también récords de participación tanto en categoría Menores como Equipos, sin olvidar la presencia en Absoluto. Seis jinetes llegaban a la final del Campeonato de Menores. La riojana Alba Pérez Bartolomé (The Little Blonde) lograba el oro, mientras que la segunda plaza fue para el también riojano Diego Salinas (Valles Little Peppy), con 67 puntos, uno menos que la vencedora. Pablo Salinas (ARH Star by Solano) se clasificó en la quinta plaza (65 puntos).

En categoría Absoluta también se registró triunfo riojano, gracias a la actuación de Óscar Ferrer, que montando a Valles Little Peppy logró 69'5 puntos, dos más que el aragonés Francesc Cueto y tres por encima del riojano Carlos Ruiz de Ocenda (Jack in Chex), que empató en el tercer cajón del podio con el aragonés Isaac Pinacho. La riojana María Villoslada (Molly Red) concluyó séptima, con 65 puntos.

La clasificación por equipos fue la única que no tuvo vencedor riojano. La victoria se marchó para Aragón, que acumuló 138 puntos, uno más que La Rioja, para la que puntuaron Óscar García, Diego Salinas y Álba Pérez.