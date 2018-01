AJEDREZ Irene Pellejero gana el XVI Torneo de Reyes de Alfaro Irene Pellejero ocupó lo más alto del pódium de categoría A. :: E.P. El club alfareño inició el año reuniendo a unos 70 canteranos E. PASCUAL Lunes, 15 enero 2018, 23:25

alfaro. El Club Ajedrez Alfaro despidió sus intensas fechas navideñas con la decimosexta edición del Torneo de Reyes, que reunió en la mañana de este domingo a unos setenta jóvenes jugadores de diversas localidades riojanas y navarras alrededor de los tableros dispuestos en el Centro Cultural Caja Rioja-Bankia de la localidad.

A lo largo de seis rondas de diez minutos por jugador bajo el sistema suizo, el torneo se estructuró en dos categorías: la A para jugadores hasta 14 años y la B para alumnos de primeros cursos de la Escuela de Ajedrez del club alfareño.

La notable presencia femenina brilló en el pódium general de la categoría A, en la que venció Irene Pellejero sobre María Burgui y Míkel Santos. En esta categoría, el mejor sub 10 fue Juan Burgui y el mejor sub 12, Mateo Martínez.

Para premiar a los que se adentran en los tableros bien en el Club o en la también entusiasta escuela del colegio La Salle-El Pilar, el torneo dispuso la categoría B, en la que el mejor fue el alfareño Víctor Moral, seguido de Álvaro Valero y Eloy Barcelona. Entre los más pequeños, y con chocolatada como almuerzo, los mejores sub 8 fueron José Cres y Nora López; en sub 10, Pablo Mateo y Valeria Marín; y en sub, 12 Victoria Martínez.