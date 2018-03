TORNEO INTEREMPRESAS DE LA RIOJA DE PÁDEL El Interempresas se abre a todos Un momento de la final del año pasado, en la máxima categoría masculina. :: Fernando Díaz El torneo se disputará en Las Norias y en La Grajera a partir del primer fin de semana de mayo, pero la inscripción ya está abierta La XIV edición incluirá más categorías para acoger jugadores de todos los niveles REDACCIÓN LOGROÑO. Lunes, 19 marzo 2018, 00:30

El torneo Interempresas de La Rioja de pádel se prepara ya para celebrar una nueva edición. El próximo 3 de mayo recibirá el pistoletazo de salida con la presentación oficial en Las Norias, uno de los escenarios de los partidos junto a las pistas del campo de golf de Logroño-La Grajera.

Tras la presentación -momento en el que se entregarán los 'welcome packs' a los participantes- la competición comenzará de forma casi inmediata. Este año la organización (Diario LA RIOJA y TVR) han querido 'democratizar' el torneo y abrirlo a todos los jugadores, incluso a aquellos que no tienen un gran nivel. Así, está previsto que se añadan nuevas categorías tanto en hombres como en mujeres para dar entrada a todos los jugadores, salvo que una escasa inscripción no permita el diseño de nuevos cuadros.

uDenominación XIV Torneo Interempresas de La Rioja de pádel. uPresentación y entrega del 'welcome pack' 3 de mayo en Las Norias. uJornadas. Primera 5 y 6 de mayo; segunda: 19 y 20 de mayo; y tercera y final: 2 y 3 de junio. uPistas de juego Instalaciones deportivas municipales de Las Norias y Club de Golf de Logroño-La Grajera. uInscripción Dos opciones. A través del correo electrónico (padelinterempresas@tvrioja.com) enviando el resguardo de la tranferencia bancaria de 150 euros a la cuenta ES41 2085 5651 3903 0053 6588 junto al nombre, D.N.I. y teléfono de contacto de los tres componentes del equipo/empresa, así como la denominación del mismo; o la segunda opción, con pago en metálico, directamente en las oficinas de TVR (Vara de Rey 74, bajo) de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 18 horas, de lunes a viernes.

Como es habitual, el Interempresas de La Rioja será uno de los torneos mejor dotados del calendario regional. En esta competición, todos los jugadores aunque no lleguen a las finales, reciben un lote de obsequios de la organización en forma de 'welcome pack' el mismo día de la presentación, pero además al término de las finales, tras la tercera y definitiva jornada, se realiza un sorteo de regalos en el que todos los participantes, independientemente de su resultado, tienen las mismas posibilidades de resultar premiados (el único requisito es estar presente para recoger el regalo). Los últimos años, además de diverso material deportivo y otros obsequios cedidos por los patrocinadores, se ha sorteado un viaje para dos personas.