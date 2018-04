PATINAJE La ilusión disfruta sobre ruedas Mónica Gimeno, en el centro, con algunas de las patinadoras del Club Roblanvera, durante la jornada de ayer. :: díaz uriel La subcampeona mundial Mónica Gimeno imparte un curso de tecnificación en Logroño V. S. LOGROÑO. Domingo, 22 abril 2018, 01:00

El patinaje sobre ruedas está creciendo en La Rioja de manera exponencial. De la mano de Roblanvera Club Patín, la modalidad ha pasado de apenas una treintena de practicantes el pasado año a más de 80 en éste. Aún son cifras pequeñas, pero la semilla está sembrada. Tanto que durante este fin de semana, el club ha invitado a Logroño a Mónica Gimeno, subcampeona del mundo y dos veces bronce mundial, para impartir un curso de tecnificación.

La historia de la patinadora catalana resulta curiosa, ya que comenzó a patinar sobre ruedas, pasó al hielo y volvió a la modalidad inicial. «En hielo me tenía que ir a Canadá para seguir progresando, así que valoré otras cosas de la vida y me dediqué a las ruedas», indica.

Eso sí, no ha desaprovechado lo aprendido: «Del hielo tomé conceptos de biomecánica y de física para adaptarlos a las ruedas. Cambia la estructura del patín y la base de apoyo, pero con adaptación, la técnica es similar», continúa.

Con esos conocimientos, Gimeno se ha convertido en una de las pocas mujeres capaces de realizar, por ejemplo, triples saltos. Su objetivo, ahora, es ayudar a que su deporte crezca. «Hay un problema económico y de falta de repercusión mediática. Si no se invierte, no se generan recursos y tampoco atrae patrocinadores o audiencias. Los patinadores tenemos que estudiar, trabajar... y apenas se pueden entrenar un par de horas al día, cuando en el patinaje sobre hielo dedican hasta ocho», explica la catalana. «Yo me siento en la obligación de enseñar lo que he aprendido porque con esta técnica se van a conseguir mejores resultados», prosigue.

De momento, medio centenar de patinadoras va a disfrutar de su magisterio este fin de semana en las instalaciones de Jesuitas y Lardero. Porque en La Rioja, el gran problema es la falta de horas para entrenar, que obliga a las patinadoras a peregrinar por La Estrella, Varea, Las Gaunas o Doctor Castroviejo. Pero nadie quita la ilusión de este club abierto, a través de su web (www.roblanveraclubpatin.wordpress.com) a que más gente se sume para seguir disfrutando sobre ruedas.