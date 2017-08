El Haro ficha a la colocadora búlgara Ivelina Avramova

El Haro Rioja Voley ha confirmado a la que es su octava jugadora para la próxima temporada después de las renovaciones de Costa y Carlota y los fichajes de Esteban, Barceló, Hurst, Cengotitabengoa y Bulgarella. La nueva incorporación del Haro es la joven colocadora búlgara de 19 años Ivelina Avramova, procedente del equipo juvenil del Voley Playa Madrid.

Nacida en Sofía (Bulgaria) en 1998, Avramova ha ganado la Copa de Madrid y ascendido a Segunda División la pasada temporada con su anterior equipo. Residente en España desde los 14 años, comenzó a jugar aquí en el club Angry Hornets de Colmenarejo. «No me esperaba la oferta del Haro Rioja Voley. He tenido unas cuantas, pero ésta me ha sonado mejor para mi futuro como jugadora y me da la oportunidad de poder ser campeona de España», ha afirmado la propia Ivramova. Para su entrenador, Alberto Avellaneda, «es una jugadora muy joven con ganas de aprender y creo que va a ser muy buena oportunidad para su desarrollo».