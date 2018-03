«El gran sueño, como el de todo deportista, son los Juegos» Manuel de Nicolás. :: juan marín El velocista suma a su exitosa trayectoria sobre las pistas el reconocimiento de su región hacia un prometedor futuro Manuel de Nicolás Mejor Deportista Riojano Promesa SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Jueves, 15 marzo 2018, 00:32

En el atletismo están puestas muchas de las esperanzas del deporte riojano, tal y como se comprobó en la gala celebrada anoche en Logroño. Un futuro que en realidad ya es presente, y en el que Manuel de Nicolás proyecta una exitosa trayectoria que fija metas humildes y ambiciosas a partes iguales, manteniendo la ilusión del primer día. Y un solo objetivo: ser cada vez más rápido.

-¿Por qué empezó a practicar el atletismo y cuándo se dio cuenta de que quería dedicarse profesionalmente a ello?

-Comencé en torno a los 12 años, ya que era un niño muy nervioso y mi madre me apuntó para que corriese y me desahogara. Me gustó mucho desde el inicio y me enganchó como para seguir hoy en día con la misma motivación e ilusión que entonces. En cadetes, con 14 o 15 años, quedé cuarto en dos pruebas del campeonato de España y ahí me propuse trabajar más para volver y conseguir una medalla. Eso me hizo cambiar el 'chip' y desde entonces todo ha ido en aumento.

-¿Cuál ha sido hasta ahora el mejor momento de su carrera deportiva?

-En los últimos tres años he ido cumpliendo los objetivos propuestos, pero uno de los más importantes fue batir el récord de España de categoría Júnior el año pasado y quedarme tercero en el Nacional absoluto. También en el 2017, me acuerdo del Campeonato de Europa sub 20, que se celebró en Grosseto (Italia). Allí logré entrar en la final y fue muy bonito terminar y ver a mis padres apoyándome en la grada.

-¿Cómo valora el nivel del atletismo riojano?

-La Rioja es una comunidad pequeña por lo que es difícil que pueda salir gran número de gente, pero se está consiguiendo una buena hornada de atletas, que es algo muy importante. Se puede decir que las cosas se están haciendo bien en La Rioja.

-¿Resulta, a día de hoy, difícil dedicarse profesionalmente al atletismo?

-En este momento tengo la suerte de vivir en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pero sí que resulta bastante complicado compaginar los estudios con el atletismo. Entreno al día cerca de tres horas, a lo que hay que sumar las competiciones. Es verdad que cuesta llevar bien todo.

-¿Cuál es su sueño como atleta?

-A corto plazo, es estar en un campeonato internacional con la selección absoluta, aunque el gran sueño, como creo es el de todo deportista, es participar en unos Juegos Olímpicos. De todas formas, hay que ir poco a poco y centrarse en mi momento actual.