RUGBY España reclamará el arbitraje del rumano Vlad Iordachescu Vincent Visensang llora al acabar el partido ante Bélgica. :: efe El XV del León cae en Bélgica y deberá ir a una doble repesca para alcanzar el Mundial de Japón IGNACIO TYLKO MADRID. Lunes, 26 marzo 2018, 00:02

Santiago Santos, seleccionador español de rugby, señaló al término del encuentro en el que Bélgica se impuso a España por 18-10 en Bruselas, que había habido «un arbitraje tendencioso», y que no había sido «neutral». «Hoy no ha perdido España. Hoy ha perdido el rugby», dijo Santos, en declaraciones a LaLiga4Sports.

Al finalizar el encuentro disputado en el Petit Heysel de Bruselas ante unos 2.000 espectadores, los jugadores españoles protestaron al árbitro rumano Vlad Iordachescu, incluso con malas maneras. Un hecho del que luego se lamentó el capitán español Jaime Nava, que fue baja para este partido. Los diablos negros festejaron la victoria como si hubieran ganado el Mundial, aunque nada se jugaron.

Posteriormente, desde la Federación Española (FER) informaron de que tras la victoria ante Rumanía en Madrid, cuando España ya dependía de sí misma para clasificarse al Mundial, pidieron al responsable arbitral de Rugby Europe que se cambiaran los jueces para este partido en Buselas. El motivo no era otro que los colegiados eran de Rumanía, la selección que en teoría se jugaba con el XV del León el billete para Japón, como así acabó sucediendo. Sin embargo, desde Rugby Europe, ente que preside el también rumano Octavian Morariu, no hicieron caso a la reclamación de la FER y adujeron que la decisión estaba tomada desde hace meses y que no consideraban necesario el cambio. Llegados a este punto, el organismo que preside Alberto Feijóo avanzó que elevará una reclamación formal ante las instituciones pertinentes europea y mundial para que repasen e investiguen el arbitraje de las sospechas.

Un rumano pitó a España, que con su derrota clasificó a Rumanía para Japón

Quizá presionada por lo mucho que se jugaba y excesivamente precipitada y nerviosa ante una gran Bélgica que no se jugaba nada porque ya tenía la permanencia garantizada, España cayó en el barro del Pequeño Heysel de Bruselas por 18-10. No está todo perdido aún, ya que al bravo XV del León aún le queda una repesca por delante, difícil pero no imposible. Primero hay que ganar a Portugal y luego tocaría Samoa, pero mejor ir paso a paso.

La reacción del equipo Santos fue demasiado tardía, cuando los 'diablos' negros ya ganaban por 15-0. Aunque el árbitro de Rumanía, rival directo de los leones por el billete mundialista, estuvo horrible, sobró el lamentable espectáculo final, con algunos españoles aplaudiendo al juez e incluso yéndose a por él, hasta el punto de tener que ser parados por compañeros y rivales. Sobraron estos incidentes, alejados de los valores de un deporte extraordinario que ha tenido en vilo a la afición española, ha llenado en dos ocasiones hasta la bandera el campo de la Complutense.