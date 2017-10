ATLETISMO Entreviñedos celebra su década Un gupo de atletas corre entre viñedos, cerca de Cenicero. :: díaz uriel David Martínez y Susana Arrúa son los grandes favoritos para ganar una prueba que reunirá mañana a 1.200 atletas CÉSAR ÁLVAREZ LOGROÑO. Sábado, 21 octubre 2017, 00:49

La Carrera Entreviñedos celebrará mañana domingo su décima edición. La prueba que hace una década nació de forma humilde de la mano del Club Maratón Rioja se ha convertido en una de las referencias del atletismo popular riojano y una de las carreras que alcanza un mayor número de participantes. Mañana, a partir de las 11.00 horas, serán cerca de 1.200 participantes los que tomarán la salida en Cenicero y recorrerán el que, probablemente, sea uno de los circuitos más bonitos de la región entre viñas, en el meandro que el Ebro dibuja entre Cenicero y Fuenmayor y por Finca Valpiedra. La belleza de la prueba no está reñida con su nivel de exigencia que, en función de la meteorología y el estado de los caminos de tierra compacta sobre los que discurre, puede resultar más o menos dura. No obstante, de lo que no se libran los fondistas es de un kilómetro final bastante duro, cuando deban ascender de la parte baja de Cenicero a la zona de meta, en la parte alta. En cualquier caso, el tiempo límite para finalizar es de 90 minutos.

El prestigio de la carrera va en aumento y buena prueba de ello es que no sólo son los atletas populares los que la llenan de colorido. Cada vez son más los atletas federados que optan a lo más alto del podio de la prueba, no sólo de fuera de La Rioja sino también entre los fondistas de la comunidad. Así este año, el plantel de caras conocidas está liderado por el najerino David Martínez, que es el gran favorito local para la victoria final. No muy lejos del najerino en la clasificación deben estar Nourredine Benmeziane, Félix Ángel Alcalde, Javier Terroba o Alfonso Díez, entre otros. A ellos les queda el 'consuelo' de que los ganadores de las dos últimas ediciones (Sergio García y Alberto Ibáñez, al menos el jueves por la noche, no habían formalizado su inscripción).

En féminas, sí estará la vencedora del año pasado, Susana Arrúa. Esta atleta argentina de nacimiento pero afincada en La Rioja tendrá como rivales (al margen de las que puedan llegar de fuera de la región) a caras bien conocidas para ella como la de las atletas locales Maru Hernáiz o Yolanda Olavarrieta y otros como los de Gema Olave, Maite Íñigo, Silvia Gallo o Susana Ansoleaga.

Pero junto a los aspirantes al triunfo, la prueba reunirá a más de un millar de atletas populares que tratarán de disfrutar recorriendo los poco más de 11 kilómetros de los que consta la prueba, vencer al reloj y si es posible llevarse el Smart con que la organización premiará, por sorteo, a uno de los participantes en la prueba. Y es que el sorteo de regalos posterior a la carrera se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la misma. Por el mero hecho de participar en la prueba y estar presente en el momento del sorteo, los atletas pueden volver a casa con excelentes regalos y si no, siempre les quedará el consuelo de haber disfrutado de la degustación de vino y el bollo preñao con el que el Maratón Rioja -organizador de la carrera- y el ayuntamiento de Cenicero premian la fidelidad de los participantes.