«Que después de 25 años os acordéis de nosotros demuestra la trascendencia» Gorostiza, en Huércanos con la medalla olímpica y la placa. :: l.r. Gorostiza | Pelota a mano E.M. LOGROÑO. Lunes, 24 julio 2017, 15:04

José Ángel Balanza 'Gorostiza' se colgó la medalla de oro en mano parejas.

- ¿Qué recuerdos guarda de Barcelona 92?

- La verdad es que fue una pasada. Los frontones en los que jugábamos estaban en el Valle de Hebrón, al lado de las pistas en las que se jugaba a tenis. Coincidíamos con los tenistas en el autobús para desplazarnos. Y en la Villa Olímpica te cruzabas con deportistas famosos que estabas acostumbrado a verlos por la tele. Pero en aquellos momentos, como estaba tan centrado en conseguir la medalla, no me daba cuenta de lo que estaba viviendo. Yo iba a ganar y no me volvía loco por conseguir fotos. Es cierto que ahora, cuando lo recuerdo, me da pena no tener más. Tengo alguna con Arantxa Sánchez Vicario, pero no las que debiera. Podía tener ahora un álbum importante (risas).

- ¿Creía entonces que los Juegos tendrían tanta repercusión?

- No éramos conscientes de las trascendencia. En el caso de la pelota, sólo había sido tres veces olímpica y era una gran oportunidad. Sí que luchamos mucho para entrar en la selección para ir a Barcelona. ¡Que después de veinticinco años os acordéis de nosotros es la prueba de la repercusión que tuvieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92!