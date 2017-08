Mundiales de Londres Bolt y Jamaica, sin apuros a la final de 4x400 Usain Bolt, en el relevo del 4x400 en Londres. / AFP Los estadounidenses, con Gatlin y Coleman, parten como favoritos al oro en la última carrera del mejor velocista de la historia COLPISA/AFP Londres Sábado, 12 agosto 2017, 16:44

Usain Bolt y el cuarteto jamaicano masculino de 4x100 metros se clasificaron este sábado para la final de la prueba del Mundial de Londres 2017, en la penúltima carrera profesional del mítico velocista antes de la final de la noche.

Jamaica, con un cuarteto formado por Tyquendo Tracey, Julian Forte, Michael Campbell y Usain Bolt, se impuso en su serie con un tiempo de 37.95, por delante de Francia, China y Canadá, que también pasaron.

"No hay palabras para describir cómo me siento. He sentido mucho el apoyo del público y lo aprecio. Tenemos jóvenes velocistas en nuestro equipo y hay que ejecutar todo bien por ellos", afirmó Bolt tras la carrera.

En la primera serie, los favoritos estadounidenses, con un cuarteto formado por Mike Rodgers, Justin Gatlin, BeeJay Lee y Christian Coleman, ganaron su carrera, con un tiempo de 37.70. En esa primera serie también pasaron a la final Gran Bretaña, Japón y Turquía.

El cuarteto cubano, único representante latinoamericano, quedó eliminado al ser sexto en la serie ganada por Jamaica, con un tiempo de 39.01.

Jamaica, con Bolt, no ha perdido ningún relevo en un gran evento desde los Juegos de Pekín 2008, logrando tres oros olímpicos y cuatro títulos mundiales.

En esta ocasión, los estadounidenses, con Gatlin y Coleman, medallas de oro y plata en los 100 metros de Londres 2017, parten como favoritos.

Jamaica sumaría en la final a Yohan Blake, cuarto en la final de 100 metros, detrás los dos estadounidenses y Bolt.

"Toda la energía que recibo del público es algo increíble. Hemos estados entrenando el relevo. Todavía hay algunos errores. Que Yohan Blake esté en la final será definitivamente algo bueno para nosotros", dijo Bolt.

El jamaicano, cerca de cumplir 31 años, disputa esta noche su última carrera, que pone punto final a su carrera deportiva.

Bolt tratará de lograr su duodécimo título en Mundiales y su decimoquinta medalla en una prueba en la que Jamaica tiene el récord mundial desde los Juegos de Londres 2012, con 36.84.