Collin no renueva con el Naturhouse

logroño. Apenas once días después de ganar la Superliga, el Naturhouse Logroño ha informado que no renovará a André Collin como entrenador. Junto a la retirada de López Arroyo y la no continuidad del técnico hispano-brasileño se confirma el cambio de ciclo. Collin, de 37 años, llegó a Logroño en el 2015 y en su primera campaña ganó los tres títulos nacionales (Supercopa, Copa de la Reina y Superliga), pero en la CEV Cup no se superó la primera ronda. Esta temporada, la segunda para el técnico, se ha llegado a cuartos de final de la Challenge Cup y se ha ganado la Superliga, pero se perdió la Supercopa y la Copa. «Con la consecución de la cuarta Superliga André ha cerrado un ciclo con un brillante balance y ha consolidado a nuestro equipo en la Challenge Cup», valora el presidente del Club Voleibol Logroño, Carlos Arratia, agradeciendo el trabajo realizado. Tampoco continuará su ayudante, Alberto Chaparro, que se acaba de incorporar a la selección sueca.

Arratia advierte de que «se producirán cambios importantes en la plantilla» y, en ese sentido, plantea un sustituto de «otro perfil, con más experiencia internacional». Collin, por su parte, afirma que «me voy vacío porque lo he dado todo» y espera «haber estado a la altura». No obstante, el entrenador valora su paso por Logroño como «muy positivo».