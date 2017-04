Javier Fernández, bajo presión, se cae del podio mundialista

El japonés Yuzuru Hanyu, vigente campeón olímpico, conquistó este sábado su segundo título mundial de patinaje artístico, en Helsinki, al superar a su compañero de entrenamientos y defensor de la corona universal, Javier Fernández. El español estuvo irreconocible y nervioso en el programa libre, con caída incluida, y se quedó a los pies del podio tras acabar el programa corto en el primer puesto el jueves, cuando el madrileño estableció un nuevo récord de Europa.

Hanyu, de 22 años, logra el oro mundial por segunda vez tras el título que consiguió en 2014. Sumó 321,59 puntos, por delante de su compatriota Shoma Uno (319,31) y del chino Boyang Jin (303,58), en un podio cien por cien asiático a menos de un año de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang (Corea del Sur). El japonés culminó este sábado una gran remontada en el programa libre, logrando el récord de puntuación en esta modalidad, tras haber finalizado el jueves el programa corto en quinta posición, en una jornada en la que acabó como sólido líder con gran ventaja sobre sus rivales Javier Fernández, con quien entrena en Toronto.

«Después del programa corto me sentí muy decepcionado y deprimido, pero los aficionados y el equipo me ayudaron a levantarme», dijo Hanyu. «Podía oír a la multitud apoyándome, no sólo a los japoneses. Todo el mundo me apoyó y fue muy emocionante. Demostré que era capaz de hacer todos los elementos en mi actuación. Quería hacer cinco ‘quads’ (cuádruples), pero no tenía suficiente energía», añadió el patinador japonés.

Este sábado, en el Hartwall Arena, Javier Fernández, campeón mundial en 2015 y 2016, sólo pudo ser sexto en el programa libre con 192,14 puntos (para un total de 301.19) debido a varios errores en su actuación, incluida una caída. Por el contrario, Hanyu, que partía a más de 10 puntos de Fernández, fue capaz de levantar el vuelo con la música de Joe Hisaishi ‘Hope and Legacy’ sobre la naturaleza finlandesa. El nipón firmó su mejor actuación de la temporada para terminar con un récord de 223.20 puntos, 3.72 mejor que la anterior mejor marca, también suya, lograda en la final del Grand Prix de 2015. «Tengo muy buenos recuerdos de Finlandia, donde gané mi primera competición internacional cuando era un niño», dijo Hanyu.

Demasiada presión

Tras Javier Fernández finalizaron el canadiense Patrick Chan (295.16) y el estadounidense de 17 años Nathan Chen (290.72), considerado la gran esperanza del patinaje, primer hombre en encadenar cinco cuádruples, que vio su actuación lastrada por dos caídas. Intentó seis cuádruples pero falló en dos.

Tras dos bronces y dos oros, Javier Fernández salió del podio por primera vez en un lustro. Reciente campeón europeo por quinta vez consecutiva, completó una de sus peores actuaciones desde que forma parte de la élite mundial.

«Lo que realmente me ha afectado, lo que me ha puesto más nervioso y lo que me ha hecho pensar más negativamente es que, al salir el último, he tenido 45 minutos en los que he estado escuchando todas las marcas de los patinadores y lo bien que lo hacían. He escuchado también la puntuación de Yuzuru, eso me ha añadido presión, y he empezado a pensar: ‘¿Voy a poder hacerlo mejor? ¿No voy a poder hacerlo mejor? ¿Aunque lo haga limpio voy a poder ganarle?’ Al final ha sido un poco conjunto de pensamientos. Me he metido en el hielo y ya no estaba al cien por cien seguro de si lo iba a hacer bien o mal, cuando normalmente me digo: ‘Me voy a comer el mundo’», reconoció el español, de 25 años.

«Me ha faltado la decisión mental de saber que iba a salir a ganar. Espero que esto sea algo positivo para la temporada que viene con los Juegos Olímpicos y no tenga la presión de ser otra vez campeón del mundo», añadió el madrileño.