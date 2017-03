Comienza la lucha por la Superliga

Finalizada la liga regular, este fin de semana comienza otro nuevo sistema de competición para la conquista de la Superliga. Tanto el Naturhouse Logroño como el Haro Rioja se han clasificado para el nuevo 'play off', que esta temporada incluye a los seis primeros clasificados. Consumado el descenso del Extremadura Arroyo, Naturhouse, Tenerife, Haro, Alcobendas, Aguere y Barça son los equipos que lucharán por la Superliga.

El primer cabeza de serie, el Naturhouse, disputará una liguilla frente al cuarto y sexto clasificado, Alcobendas y Barça, respectivamente, formando un grupo que parece muy asequible para equipo logroñés. El Naturhouse ha completado su tercera liga regular consecutiva invicto, habiéndose dejado un sólo punto por sumar, el que le arañó el Haro. El segundo cabeza de serie, el Tenerife, jugará otra liguilla contra el tercer y quinto clasificado, Haro y Aguere, respectivamente, un grupo incómodo no tanto por los rivales como por los desplazamientos, ya que los dos son equipos de Islas Canarias.

El sistema de competición es de doble partido a jugar en casa y a domicilio, aunque de forma desordenada. Cada fin de semana un equipo será sede de la competición, recibiendo en su cancha a sus dos rivales de la liguilla, para viajar posteriormente a la casa de los contrincantes. De esta manera, en tres fines de semana quedará resuelta la clasificación, accediendo a la final los primeros equipos de cada grupo. El Haro comienza jugando en casa, el próximo sábado a las 17.00 horas en El Ferial frente al Aguere y el domingo a las 18.00 horas contra el Tenerife. El Naturhouse juega fuera, en Barcelona; el fin de semana siguiente lo hará en Madrid y no será hasta los días 15 y 16 de abril cuando complete la liguilla actuando como local.

«En principio no deberíamos tener problemas en el grupo que nos ha tocado, pero no podemos bajar la guardia», opina el entrenador del Naturhouse, André Collin, quien, no obstante, asegura que su equipo llega a la recta final de la campaña «en un muy buen momento de forma y tenemos que aprovechar esa confianza para lograr llegar a la final». Los desplazamientos, todos terrestres, a Barcelona y Madrid, son un punto a favor, algo que Collin considera «muy positivo».