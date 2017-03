«Poder compartir el premio con La Rioja y Logroño es muy bonito»

Es la mejor ciclista riojana y una de las mejores a nivel nacional desde que comenzó a pedalear, muy pequeña, en la Escuela de Ciclismo de la Federación Riojana, con su tía Begoña Ruiz Huidobro como profesora, que ha sido y es su mentora y aliada.

Sheyla Gutiérrez vuelve a recibir este año el premio a la mejor deportista promesa de La Rioja. Le gusta recibir este galardón por lo que significa: «No es la primera vez. Ya me lo han dado alguna otra vez. Y siempre es gratificante saber que te recompensan por el trabajo que haces y que te valoran como deportista». Lo cierto es que se lo ha ganado a pulso a lo largo de una temporada, la del 2016, en la que ha dado un gran paso en su progresión con el equipo Cylance: «He hecho méritos, he tenido buenos resultados, lo he trabajado mucho. Poder compartir una pasión como ésta con mi gente en La Rioja y en Logroño resulta muy bonito».

Este año pasado ha sido un punto de inflexión para Sheyla en su categoría como ciclista: «Ha sido cuando he comenzado a correr todas las carreras, cuando he aprendido un montón de cosas con compañeras profesionales y donde he dado un salto de calidad».

Pero fue importante por mucho más, en su faceta de profesional: «Me ha servido para aprender el oficio. Conocí todas las carreras. A nivel mental, aprendí mucho de las compañeras que llevan ya varios años compitiendo. Empiezas a saber correr, comer, entrenar y descansar, y te haces más fuerte en esa faceta. Y a nivel físico, al correr todas las carreras, acumulé 75 días de competición internacional, que suma muchísimo y aumenta la condición física de forma importante».

Dejó un poquito de lado la pista, pero quiere volver a ella: «Me gusta muchísimo y al seleccionador le gustaría que pudiera entrenar más con ellos. Mis pruebas serían las de fondo, persecución y puntuación».

Este año puede ser el de su consagración. A su gran triunfo en 'Le Samyn des Dames' se han unido buenas actuaciones en otras pruebas del inicio de la temporada, en Italia y en Holanda, quedando en la octava y novena posición en dos pruebas más.

Pero Sheyla sólo piensa en las pruebas. Los premios ya vendrán: «Yo lucho por los triunfos en la carretera y si luego me premian por lo logrado, pues se agradecerá».