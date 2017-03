«En el mejor año de mi carrera, me hace una ilusión especial el reconocimiento»

Carlos Coloma entró en el olimpo con el bronce de 'cross cuntry' en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Casi siete meses después, los reconocimientos siguen llegando al ciclista del Primaflor Mondraker Rotor. Y él los recibe igual de satisfecho. Que, además, sea en casa, donde casi siempre resulta más complicado ser apreciado, le da un valor doble al premio de la Gala del Deporte Riojano, un reconocimiento que ya ha recibido en ocasiones anteriores pero del que nunca se cansa. Es más, reconoce que le motiva doblemente para afrontar otro ciclo olímpico que acaba de empezar.

- ¿Siguen gustando los premios o uno ya se acostumbra a ellos?

- Siempre gustan. Además, en el mejor y más bonito año de mi carrera, me hace una ilusión especial el reconocimiento.

- Galas del Comité Olímpico, de la Federación, de medios nacionales... ¿Los de casa son premios menores?

- No. Siempre me he sentido muy apoyado en casa, especialmente en los momentos complicados. Son momentos de alegría y en tu comunidad, en un sitio pequeño, causa todavía más ilusión por eso, porque te reconocen en tu casa. Me siento feliz, muy feliz. Es bonito y te hace sentirte aún más grande. Resulta más fácil rendir bien si te sientes reconocido.

- El bronce los Juegos le ha cambiado la vida. Se lamentaba de que apenas había podido volver a la rutina, sobre todo a la hora de entrenar, pero sigue logrando podios en las primeras competiciones de la temporada. ¿Cuál es la clave?

- Es cierto que la rutina no la he cogido. Pero ahora, en estas dos semanas que voy a estar en La Rioja, volveré a entrenar como de costubre. Y, respecto a los resultados, creo que está siendo la pretemproada más rara, pero también la mejor. Y no me sorprende, porque el trabajo del año pasado, con Barru y Mikel Zabala, está ahí y lo estoy notando.

- En el momento de subir al estrado para recoger cualquier premio, ¿en qué se piensa, en lo que queda atrás o en lo que tiene que venir?

- Creo que se trata de un camino. Y para seguir caminando hay que mirar de dónde vienes para saber a dónde vas. He pasado por momentos duros, por operaciones y lesiones, pero nunca he dejado de trabajar. Creo que si me respeta la salud, puedo seguir haciendo cosas y logrando metas.

- Se ha convertido en un icono, un ejemplo a seguir. En la Gala se ha premiado a numerosos deportistas jóvenes, con el futuro por delante. ¿Qué mensaje les transmite?

- Hay gente que viene por detrás y que llegará y otros que, lamentablemente, se quedarán a las puertas. Pero todos deben seguir con ilusión. Somos todos de la misma familia: los deportistas. Olímpicos, paralímpicos, aficionados... El objetivo es que mantengan siempre la ilusión y que se superen día a día para conseguir sus sueños.

- Usted repite como premiado a los 35 años. Ruth Beitia está a punto de cumplir los 38. ¿Estos galardones son también una reivindicación de que los veteranos pueden seguir sumando éxitos?

- A nuestro favor está que han mejorado los cuidados, las formas de recuperación...Y que también el deporte se está quedando libre de cosas que no eran el deporte. Las edades de los deportistas aumentan y creo que tenemos que intentar estirar nuestra vida activa. Yo siempre digo que la edad no la marcan los años, sino la ilusión. Y yo todavía tengo muchísima ilusión y estoy motivado para seguir muchos años haciendo lo que más me gusta.