Una fiesta de dimensiones olímpicas

Logroño. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro tuvieron ayer un último fogonazo gracias a la presencia de dos medallistas que pusieron la guinda a la Gala del Deporte Riojano. Ruth Beitia, oro en salto de altura, y Carlos Coloma, bronce en bicicleta de montaña, lucieron ayer junto a un firmamento de estrellas que conforman lo más destacado del cielo deportivo en La Rioja.

LOS GALARDONADOS Paula Grande (tiro olímpico) y Carlos Coloma (mountain bike). Sheyla Gutiérrez (ciclismo) y Ossama Ifraj (atletismo). Club Tiro Rey Pastor. Cristina Ortega (tiro). Pedro Fernández (judo). Ruth Beitia (atletismo). Elba Parmo (atletismo); Irene Medel (baloncesto); Teresa Lobera (esgrima); Álvaro Fernández, Ana Velázquez, Diego Esteban y Leyre Monente (fútbol); Patricia Blázquez (fútbol sala); Casilda Rubio (hípica); Alejandro Cardona, Eva Pérez, Irene Camus, María Ruiz y Vega Sánchez-Prieto (judo); José Rafael Ibáñez (kárate); Aroa Bellido, Jonathan Sáez, Natalia Ceballos (kickboxing); Alba Romero y Marcos Godoy (natación); Jorge Gil, Óscar Lerena, Pedro Ruiz, Rubén Salaverri y Sergio Gil (pelota) y, por último, Jonathan Martínez y Marina González (tiro). Patricia Ortega, Claudia Lapuerta y Manuel de Nicolás (atletismo); Diego Martínez (caza); Daniel Ocón, CD Gracurris y CD Pradejón (fútbol); Milenio Club Patín (hockey hielo); Rodrigo Ibáñez (kárate); Eli Amatriaín (pádel); Lorena Barrón, Sandra Establiet, Adrián Prado, Jorge Sánchez; Javier Zabala y Gorka Esteban (pelota); Federación Riojana de Pesca; Paula Benés (taekwondo); Fed. Riojana de Tiro y Club Voleibol Logroño. Roberto Briones (atletismo) y Naiara Galilea (baloncesto). Roberto Briones (atletismo), Raquel Pérez (automovilismo), Tomás Palacios (balonmano), Eusebio Hernando (caza), Ángel Sáenz (ciclismo), Antonio Solivera (esgrima), Juan Carlos Cuesta (golf), Hortensia Corcho (kickboxing), Salvador José Perrella (patinaje), Juan Antonio Villoslada (pesca) y Pedro Mena (piragüismo). Gabriel Prior (atletismo), Francisco Mir (atletismo); Lucía Fuoli (baloncesto), Carmelo García (fútbol), Ignacio Martínez (fútbol), Félix Andrés (fútbol), Ángel Manuel Ulecia (fútbol sala), Antonio López (Pelota), Roberto Queral (Periodista) y Matilde Adarraga (varios deportes).

El Palacio de Deportes de La Rioja repitió como escenario en una gala que año a año premia a los deportistas más destacados la temporada anterior en las diferentes disciplinas.

Carlos Coloma y Paula Grande volvieron a ocupar los premios a los mejores deportistas. Lo del ciclista de Albelda está siendo un sueño hecho realidad. Desde que se colgó el bronce olímpico en Brasil sus días tienen cuarenta y ocho horas: homenaje aquí, premio allá, carrera aquí, cambio de equipo, presentación de carrera... ¡Pero qué bien sabe!

LAS FRASES Ruth Beitia Mención de Honor «Gracias a todo el deporte de La Rioja y a Logroño, esta ciudad que me vuelve loca» Carlos Coloma Mejor deportista masculino «Es emocionante venir a celebrar la medalla a mi casa, donde tanto me han apoyado desde siempre»

El riojano no quiso faltar ayer. Un premio en casa siempre se saborea el doble. Además, con sorpresa. «Os he traído la medalla para que todo el que quiera se haga una foto con ella. Me quedaré el tiempo que haga falta», comentó el riojano mientras exhibía la presea.

A Paula el apellido le cae bien, muy bien. Es Grande, cada vez más. Ahora hace falta saber cuál es su techo, pero la tiradora del Rey Pastor es una apisonadora. Lástima que la gasolina se le agotó a unos metros de cruzar la meta que le hubiera llevado a las olimpiadas de Río de Janeiro. Aún así, Paula Grande repite por méritos propios como mejor deportista riojana. «Estoy contenta, tirando con un equipo en Alemania y haciendo las cosas poco a poco a ver si podemos ir a Tokio», comentó la tiradora cuando recogió su premio.

Para una gala que fue sobre ruedas, otro premio sobre la bicicleta. En este caso para Sheyla Gutiérrez, mejor promesa femenina. Es cuestión solo de DNI porque la de Varea hace tiempo que se juega los cuartos con ciclistas séniors. De hecho, llega a Logroño semanas después de ganar 'Le Samyn des Dames' en Bélgica.

Ossama Ifraj repite como mejor promesa masculina. Educado y muy agradecido, el fondista trabaja día a día con la intención de estar entre los mejores en las pruebas de fondo y campo a través. El bronce en el Campeonato de España de cross en la categoría promesas ha sido su último gran logro.

Mención de altura

La Mención de Honor de la gala correspondió a Ruth Beitia. Fue el momento cumbre. La cántabra es esa rara excepción, una deportista que logra el mejor currículum posible para una saltadora de altura con el gran mérito de caer bien a todas sus rivales y sin dejarse deslumbrar por la cantidad de metales que la rodean.

Gracias fue la palabra más utilizada por la atleta para «todos el deporte de La Rioja y para Logroño, esta ciudad que me vuelve loca». En alusión al premio Princesa de Asturias del deporte, Beitia afirmó: «Mi mejor premio ha sido compartir todos estos momentos en el deporte y siempre con una sonrisa que siempre ha sido mi seña de identidad».

Todos los galardonados ayer recibieron una obra del artista riojano Javier Jubera. También hubo tiempo para homenajear a los mejores deportistas de los Juegos Escolares que fueron obsequiados con un cuadro realizado por los chavales de Arfes. De la misma forma, durante la Gala del Deporte Riojano que presentó el periodista Chema Jodra hubo un momento para homenajear al tatami de Pedro Fernández por el que han pasado miles de judokas. Es un premio a toda una vida. El premio al Mérito Deportivo que Fernández dedicó a «todos los que han hecho de su pasión, su vida».

El premio a la entidad deportiva recayó en el Club Tiro Rey Pastor de Logroño. Una distinción al trabajo de muchos años 'sacando' tiradores de la cantera riojana.

En el capítulo de intervenciones, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, destacó los valores que van unidos a la práctica del deporte: «Todos debemos dar ejemplo y mostrar el deporte a los más jóvenes como lo que es: una práctica saludable, divertida, con la que se aprende a socializar, a trabajar duro y a ser constantes».

Pedro Olalde, presidente de la Asociación Riojana de la Prensa Deportiva (ARPD), felicitó a los premiados y animó al resto de deportistas a «esforzarse para estar premiados el próximo año».

Y si algo caracteriza al deporte riojano es la solidaridad y el respeto. Respeto que se convirtió en emoción a la hora de recordar a los deportistas, técnicos, jueces y demás personas relacionadas con el deporte fallecidos durante el 2016. Fue el aplauso más sincero de la noche en el Palacio de los Deportes mientras el artista local Jorge García interpretaba una canción en directo.

Mejores deportistas.

Jóvenes promesas.

Entidad deportiva.

Mejor deportista discapacitado.

Mérito deportivo.

Mención de honor.

Reconocimientos a jóvenes.

Menciones especiales.

Deportistas retirados.

Presidentes federativos salientes.

Recuerdo a fallecidos.