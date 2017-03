«Estos premios vienen muy bien para seguir trabajando»

Ossama Ifraj repite distinción al mejor deportista promesa. Ya es un veterano en recoger premios.

- ¿Cómo se ha sentido al recoger el premio?

- Pues muy contento, la verdad. No me lo esperaba.

- Pero ya lo ganó el año pasado y este año estaba en las quinielas.

- Sí, pero hay muy buenos deportistas en La Rioja y yo creía que este año lo ganaría otra persona. Estoy muy contento.

- Estos reconocimientos supongo que serán un estímulo para seguir entrenándose con más ganas si cabe.

- Desde luego. Y más en mi caso personal.

- ¿A qué se refiere?

- Bueno, todos los atletas tenemos momentos de cansancio en los que la motivación flaquea. Y más en mi caso que no tengo compañeros de entrenamiento y tengo que salir solo. Estos premios vienen muy bien para cargar autoestima y seguir trabajando.

- ¿Cómo se encuentra físicamente?

- Estoy bien, gracias. No tengo problemas.

- Esta distinción le reconoce los logros de la pasada campaña, pero miremos a la presente. ¿Cuáles son los objetivos de Ossama Ifraj para el 2017?

- Es una temporada rara. No tengo ninguna prueba señalada, nada especial. Lo que me he propuesto es salir a tope en todas las carreras y a ver qué pasa. Quiero salir fuerte y poder bajar todas las marcas que tengo. Algo así como lo que me ocurrió en el Campeonato de España que hice tercero y no me lo esperaba, porque había mucho nivel.

- Menuda noche de fiesta del deporte riojano. Ha compartido gala con dos medallas olímpicas. Un sueño para cualquier atleta.

- Sí. Es un objetivo a largo plazo, algo con lo que soñamos todos los atletas porque es lo máximo a lo que se puede llegar.