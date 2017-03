La saltadora que no valía para anunciar zapatillas porque era 'demasiado vieja'

Ruth Beitia es la única atleta española que puede presumir de un oro olímpico. Lo consiguió el pasado agosto, cuando mantuvo en vilo a media España, en una calurosa madrugada de verano.

LAS MEDALLAS - Campeona de España: 12 veces al aire libre y 16 en pista cubierta. - Medallista continental: Pista cubierta: oro (Goteborg, 2013); plata (Madrid 2005, Turín 2009, París 2011, Belgrado 2017) y bronce (Birmingham 2007), y al aire libre: oro (Helsinki 2012, Zurich 2014 y Amsterdam 2016). - Medallista mundialista.Pista cubierta: plata (Doha 2010 y Portland 2016), y bronce (Sopot 2014). Al aire libre: bronce (Moscú 2013). - Medallista olímpica: Oro (Río, 2016)

Entre los que estaban al otro lado de la pantalla viendo el concurso impecable de la cántabra, probablemente estaba ese visionario del márketing que, después del cuarto puesto de Beitia en los Juegos Olímpicos de Londres, pidió a su compañía que no renovara el contrato de patrocinio de la saltadora cántabra porque «era demasiado vieja». «Así, tal cual, me lo dijeron», comenta Ruth Beitia todavía con cierto dolor envolviendo sus palabras.

El comentario es tan desacertado que la cántabra puede presumir de haber conseguido algunos de los mayores éxitos de su carrera entre los 33 y los 37 años, cuando decidió que quería comenzar a disfrutar del atletismo y se quitó la presión de encima «y además, no seguir con ese patrocinio me permitió conocer a otras marcas como Nike que me han ayudado y entendido en estos últimos años».

Beitia dispone de quince medallas ganadas en competiciones internacionales (la última, una plata conseguida en el Europeo bajo techo disputado en Belgrado). Sobresale el oro olímpico de Río de Janeiro en una noche en el que en España se festejaron a lo grande los errores en la última ronda de Blanka Vlasic o de Chaunté Lowe que aupaban a la cántabra a un olimpo en el que sólo estaban Fermín Cacho y Daniel Plaza.

Sin embargo, detrás de ese oro también reluce un dominio absoluto en el Viejo Continente con oro en tres Europeos seguidos: Helsinki (2102), Zurich (2014) y Amsterdam (2016), acompañado del conseguido bajo techo en 2013 en Goteborg, y las aproximaciones al anhelado cetro mundial bajo techo con la plata de Doha (2010) o Portland (2016) y el bronce de Sopot (2014) o la única presea en un mundial a cielo abierto, conseguida en Moscú 2013. Además de dos Diamond League (2015 y 2016), algo que ningún otro español ha conseguido hasta el momento.

De esas quince grandes medallas, nueve fueron conseguidas después de haber anunciado una retirada que duró cuatro meses y de que hubiera sido calificada de «demasiado vieja» por un clarividente responsable comercial. Y Beitia todavía no ha dicho su última palabra. Bueno, sí: que este verano quiere ser campeona mundial.