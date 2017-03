La mejor de la historia

Hablar de Ruth Beitia es hablar de talento y triunfo pero sobre todo de generosidad, amistad incondicional, compromiso, perseverancia y capacidad competitiva.

Por unanimidad es la mejor atleta española de la Historia pero creo que también es la mejor deportista española de la historia, con un irrepetible palmarés, (campeona olímpica, europea, medallista mundial, ganadora de la Diamond League..) en un deporte lleno de leyendas y en una prueba en la que la barrera de los 2 metros es la marca que separa a las buenas de las grandes.

Dentro de la pista ha llegado al dominio absoluto del salto de altura, de sus ritmos, de su mente y de sus pensamientos. Y mientras sus grandes rivales no conseguían pasar otro tipo de listones; el paso del tiempo, las lesiones, el dopaje, el agotamiento físico y mental, Ruth se hizo todavía más fuerte y en los últimos cinco años se ha convertido en la líder indiscutible de la prueba a nivel mundial . y siempre sonriendo.

Fuera de la pista, en cada una de sus entrevistas, transforma en mensajes de liderazgo y superación todo su aprendizaje y su sabiduría deportiva. Nadie puede aportar más que ella al atletismo ni transmitir con tanta claridad el camino hacia el éxito.

Por encima de todo, para mí es una gran amiga con la que he vivido increíbles experiencias, viajes alrededor de todo el mundo, hemos afrontado momentos no tan buenos y siempre estamos cerca cuando nos necesitamos. También juntas ganamos nuestra primera medalla internacional en el Campeonato de Europa de Madrid 2005 (ella ha llegado hasta 15). Como anécdota, contar que incluso hemos competido juntas en altura, en los comienzos de ambas, y ya se notaba en la pista que tarde o temprano nadie podría pararle. Mi admiración ha crecido cada año, me emociono con sus éxitos y siempre pensé que si el deporte fuese justo ella alcanzaría una medalla olímpica.

Ruth Beitia grita a los cuatro vientos que es FELIZ, que su pasión es el atletismo y valora cada uno de los homenajes que recibe; desde el más prestigioso galardón hasta el dibujo que le envía cualquier niño de Santander que gracias a su historia ya empezó a soñar como hizo ella en su día.

Dedica el mismo tiempo de calidad a cada una de las obligaciones con sus patrocinadores como a firmar autógrafos a cada una de las cientos de personas que le esperan tras una competición. Comparte lo que tiene y transmite lo que siente.

Enhorabuena, amiga, por este premio, la Mención de Honor, que nace también desde el corazón de los riojanos que amamos y sentimos el deporte de una forma especial.