Paula Grande concluye decimocuarta en el Europeo de Maribor

La tiradora riojana Paula Grande no pudo entrar en la final de carabina de aire comprimido 10 metros en los Campeonatos de Europa que se están disputando en Maribor (Eslovenia). Grande acabó en decimocuarta posición la ronda de clasificación, por lo que no pudo clasificarse entre las ocho mejores, las que en la final se disputan las medallas. La riojana sumó 415,2 puntos en las cuatro series y se quedó a 1,4 puntos de la croata Snjezana Pejcic, que marcó el corte. No comenzó bien Paula Grande, que en las tres primeras tiradas acabó con 103,6, 103,5 y 103,7 puntos y aunque en la última sumó casi un punto más (104,4) no fue suficiente para clasificarse en una prueba muy reñida y que contó con 81 participantes. Precisamente fue la croata la que ganó la prueba por delante de la danesa Stena Nielsen.