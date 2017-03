Casalarreina reúne a 168 duatletas en el Campeonato de La Rioja

Mañana se celebra el 'III Duatlón Cross Villa de Casalarreina. Memorial Juan Francisco Vior Iglesias', valedero como Campeonato de La Rioja de duatlón cross. El circuito, similar el de las dos anteriores ediciones, vuelve a constar de un primer sector de 5.000 metros de carrera a pie (dos vueltas a un circuito por la ribera del río Oja), un segundo sector de 20 kilómetros por caminos que alcanzarán los términos de Tirgo y Cuzcurrita del Río Tirón y un tercer y último sector de 2.500 metros de carrera pedestre por el mismo circuito inicial. La zona de transición se situará en la plaza de la Florida y el puente de piedra será la entrada y salida de los sectores.

La competición registra un buen número de participantes: 168 en total; superando las expectativas. En la salida habrá 18 parejas que competirán por equipos, cuatro de ellas mixtas, una integrada por dos mujeres y el resto formada por hombres, entre los que destacan como favoritos Jesús Manuel García Ortega y Francisco Javier Ortega Bragado. Entre los restantes 132 participantes que competirán en la clasificación individual habrá once mujeres, entre quienes destaca la ganadora del año anterior, Valvanera Córdoba, y su compañera del equipo Vini Vidi Bici by Scott, Ainoa Matute, vigente campeona regional de la especialidad. No obstante, la presencia de deportistas vascas puede arrebatar la victoria en el duatlón a las riojanas, aunque no el campeonato regional de la especialidad.

En categoría masculina destacan las ausencias de Monagas y Marugán, por lo que el abanico se abre entre distintos favoritos: José Luis Zúñiga, Víctor Fernández, Adrián Rodríguez, Borja Langarica, Álvaro Villar, Raúl López, Luis de la Fuente, Pablo Llantero y el vigente campeón, Félix Castrillejo.