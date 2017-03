Al Naturhouse ya sólo le queda la Superliga

Después de la pérdida de la Supercopa y de la Copa de la Reina y de la eliminación en la Challenge Cup, al Naturhouse Logroño sólo le queda la Superliga para salvar la temporada al menos con un suficiente. El equipo logroñés ahora mismo es líder invicto de la liga regular y ya está clasificado para el 'play off' como cabeza de serie, pero el estado anímico de la plantilla no parece el idóneo. El Naturhouse es ahora un coloso herido.

«Sería un fracaso tremendo de temporada no ganar la Superliga, sin lugar a dudas. Y hay que ganarla, aunque sólo sea ya por orgullo propio. No puede ser que a un equipo así se le escape un título como este, tenemos la mejor plantilla con diferencia», advierte el entrenador del Naturhouse, André Collin. Dolido no por la derrota, sino por la pobre imagen ofrecida en Turquía, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Challenge Cup frente al Bursa, André Collin considera que, «en momentos clave la unión del grupo es esencial, es la clave de un deporte de equipo, y ahora dejamos que desear en ese sentido».

Las palabras de Collin parecen ir más allá. No profundiza, pero deja entrever la falta de ambición de unas jugadoras que lo han ganado todo a nivel nacional, que son capaces de lo mejor, pero también, si no de lo peor, sí de lo insuficiente. «Lo malo es que en la vuelta del partido de Europa queríamos que no hubiera presión por nuestra parte, y no fue así. La gente no ha sido consciente de que estas oportunidades puede que sólo se den una vez en la vida. No acabo de entender ciertas actitudes», confiesa Collin, aunque no cree que sea cuestión de ilusión.