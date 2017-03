«La sensación no es buena y el sabor es amargo»

«No hay mucho que contar», valoró el entrenador del Naturhouse Logroño, André Collin, al acabar el partido en el que se equipo fue eliminado de la Challenge Cup. «Hemos empezado a jugar de manera muy irregular en el primer set, con muchos fallos en recepción pero, de repente, hemos jugado de manera muy contundente y ordenada, remontando hasta la mitad y alcanzando un 14-17», analizó André Collin. Pero entonces una rotación clavó al Naturhouse en un 23-17.

«Allí ya se nos escapó el set, y en el segundo la dinámica siguió igual, no hubo manera de levantar cabeza, con muchos fallos de recepción. Llegó un momento en el que habían hecho mucha brecha en el marcador, con una distancia muy cómoda para el rival y muy cuesta arriba, muy difícil de remontar», entiende Collin. Así que la eliminatoria y el partido se resolvieron antes de tiempo, antes incluso de finalizar el segundo set.

La ilusión del Naturhouse se evaporó ante la calidad del Bursa. «En el tercer set he hecho algunos cambios para que todas las jugadoras pudieran disfrutar», añadió el técnico. La valoración general del encuentro es que «no ha resultado como esperábamos» y, es más, Collin confesaba ayer que «la sensación no es buena», todo lo contrario que en el encuentro de ida disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja, cuando el Naturhouse perdió por 1-3 pero ofreció buenas vibraciones, la sensación de que podía hacer daño y asustar al Bursa, aunque ya se ha demostrado que no tanto como para doblegarle.

«El sabor ahora es amargo y nos queda reflexionar sobre las oportunidades que la vida nos da, que son pocas, y cuando no se aprovecha y planta cara con ilusión y ambición, fastidia más», declaró Collin.