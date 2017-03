Dos hermanas disparan juntas

Zahra y Marina González Mazo son dos hermanas logroñesas que practican tiro olímpico con carabina de aire comprimido. Pertenecen al Tiro Club Rey Pastor, de donde han salido tiradores como el olímpico Luis Jesús Martínez Encabo, Cristina Ortega y Paula Grande, con quien Zahra y Marina formaron equipo y vencieron el pasado febrero el Campeonato de España por Clubes de su categoría.

Recientemente las hermanas González Mazo participaron en el Campeonato de España de Tiro con carabina de aire comprimido en la categoría junior, que es la modalidad en la que debe competir Marina a sus 14 años pero en la que se incluyó Zahra a sus tempranos 12. Las dos lograron entrar en la final, Marina quedó séptima y la pequeña Zahra en una meritoria cuarta plaza, muy cerca del podio.

«Empecé a practicar tiro porque en la feria no me gustaba montar en las atracciones, me apetecía más disparar a los palillos. Mi madre vio que se me daba bien y buscó un lugar para poder practicar», recuerda Marina. Y Zahra se inició en este deporte por su hermana, ella confiesa que por un poco de envidia. Marina practicó antes baloncesto, «pero no me terminó de convencer». La concentración necesaria para el tiro, en cambio, le cautivó: «Hablas contigo misma y tienes que saber controlarte para realizar el disparo perfectamente».

Las dos hermanas confiesan que el tiro olímpico es complicado. «Cualquier mínimo error puede hacer que se desvíe el disparo. Compites contra ti misma y en cada disparo te tienes que superar», cuenta Marina, campeona nacional cadete y vencedora de la Copa de la Reina junior. En Murcia, donde se celebró el campeonato nacional, Zahra se emocionó al finalizar su actuación y recibir el aplauso del público a modo de reconocimiento. No obstante, había superado a muchas tiradoras mayores.

Zahra cursa 6º de Primaria pero exhibe una templanza y serenidad de adulta. «El tiro me sirve para concentrarme en los estudios. Y hay mucho compañerismo porque, en realidad, no compites contra los demás», explica la niña, que ya participa en una categoría superior a la que le corresponde después de ganar tres veces consecutivas el campeonato nacional como alevín.

La Real Federación Española de Tiro Olímpico realizó un emotivo vídeo sobre Zahra, llorando de alegría tras ser consciente de su proeza. «Gané a un montón que tienen muchos más años que yo, hasta 18 y 20 años, y me emocioné mucho», recuerda con la visera rosa de goma eva que usa para competir. Ella cumplió el objetivo olímpico de superación: más rápido, más alto, más fuerte. Y había superado, incluso, a su hermana Marina. «A veces Zahra me gana, pero no me pico», confiesa Marina. «Yo tampoco me pico cuando ella me gana a mí», admite Zhara.