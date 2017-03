El Haro se queda con la tercera plaza

No fue el mejor partido del Haro Rioja Voley pero fue un buen encuentro. Las azules lograron vencer por 3-0 a un incómodo Barça. Aunque el marcador puede reflejar engañosamente una victoria cómoda, lo cierto es que las locales tuvieron que remontar un primer set que se les puso en contra con un 14-17. Hasta entonces, en los primeros compases del encuentro, el juego estaba muy igualado, con unas azulgranas exhibiendo un voleibol compacto y rápido que el Haro apenas podía frenar. Pero fue pedir un tiempo muerto el entrenador jarrero Hugo Gotuzzo y todo cambió.

HARO RIOJA VOLEY 3 CVB BARÇA 0 Haro Rioja Voley: Diouf, Figueroa, Carlota, Brun, Schlegel, Dibbern y Llabrés (líbero). También jugaron Manso, Paola, Costa y Schmale. CVB Barça: McCoy, Carmona, Guzzi, Santos, Zommer, Orozco y Laura (líbero). También jugaron Soares, Sanchís y Kliokmanaite. Árbitros: Susana Trigo y Fernando Pérez, con Mario Rueda como anotador y Ángel Díaz y Geuván Barbosa como jueces de línea. Parciales: 25-21 (25 m.), 25-19 (23 m.) y 25-12 (20 m.). Anotadoras: 15: Schlegel; 10: Zommer. Incidencias: Alrededor de 200 espectadores n el polideportivo El Ferial de Haro.

Schlegel logró el empate a 18 con un remate desde el ala izquierda y Diouf bloqueó para poner por delante al Haro: 19-18, y el técnico catalán, Adrián Fiorenza, pidió otro tiempo muerto. A él no le sirvió de mucho porque primero un remate de Dibbern, después el servicio de Schlegel y un bloqueo final de Carlota otorgaron el primer set al Haro por 25-21. En ese primer juego Gotuzzo ya movió banquillo dando entrada a tres jugadoras adicionales a las titulares: Manso, Paola y Costa. Fue el sino del encuentro, repartir juego, administrar el esfuerzo. El objetivo de alcanzar el 'play off' está cumplido y no es demasiado necesario forzar o arriesgar.

El segundo set arrancó con una serie de poderosos bloqueos de la central azulgrana McCoy que adelantaron al Barça: 0-3. El servicio de Diouf, con un 'ace' que mantuvo el balón en equilibrio sobre la red, empató a 4. Las visitantes lo intentaron con el ataque de Zommer (4-5), pero el partido se les escapó tras el primer tiempo técnico (12-6). Las 'pipes' servidas por Figueroa y Costa a Dibbern y Schlegel acribillaron al Barça: 18-12. Más cambios, también en las catalanas, fallos y un 25-14 cerrado por Brun.

En el tercer set el Barça no pudo hacer apenas nada. Con el 10-1 Fiorenza gastó sus dos tiempos muertos. Dibbern, Schmale y Schlegel no perdonaron a las rivales. Ya con un insalvable 16-4 reaccionó el Barça, que sólo pudo maquillar el marcador con las acciones de Santos. El Haro ya era una fiesta, se relajó, erró mucho, pero ganó por 25-12.