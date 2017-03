Hernando, subcampeón mundial sobre nieve

El atleta riojano Nacho Hernando-Angulo se proclamó el sábado subcampeón mundial de cross con raquetas de nieve, una disciplina en la que fue décimo en la edición anterior celebrada en Quebec (Canadá). El lago Saranac acogió la carrera organizada por la World Snowshoe Federation y que venció el estadounidense Joseph Gray, quien completó los 8.000 metros y 560 metros de desnivel positivo en 28.23 minutos. Hernando-Angulo, que lleva ocho años residiendo en EEUU pero está federado en España con el club Ferrer Sport, llegó a meta en 29.36 minutos, liderando el equipo español en el que también estaba el vigente campeón nacional, Roberto Ruiz.

El deportista riojano confiesa que apenas pudo dormir las dos noches anteriores a la prueba por «las ganas que tenía de competir, llevaba muchísimo tiempo con esta carrera en la cabeza». Había nombres destacados entre los 260 participantes (Joseph Gray, Josiah Middaugh, Zach Miller.), expertos del trail, los 'ultras' y el 'snowshoe' «del nivel de Killian Jornet, atletas de élite, olímpicos», pero Nacho no se amedrentó, a pesar de que hubo cierta confusión inicial con el circuito, reducido de los 10 a los 8.000 metros por falta de nieve en parte del trazado y la mayoría del mismo helado, con algunos tramos embarrados y agujereados. «La nieve estaba muy dura, pero era perfecta para mí. Ha sido espectacular», describe Nacho.

La primera premisa fue hacer una «salida fuerte» porque, de lo contrario, «si te quedas atrás, te pisan, empujan, comes nieve.», advierte Nacho. En la primera milla Gray ya dominaba la carrera con los españoles Ruiz y Hernando detrás, a un ritmo de 5.15 mins/milla. En la segunda vuelta al circuito de 4.000 metros, Hernando luchó mano a mano por el subcampeonato con Middaugh, hasta doblegarle en una última milla que culminó a un ritmo de 4.50, es decir, a 2.81 mins./Km. «Me acordé de mis padres, de mis hermanos. No me sentí solo. Se me pasó por la cabeza todo por lo que corro. Y mi amigo Phill me animaba», recuerda Nacho. Y no sólo fue su podio individual, por equipos España fue tercera, detrás de EEUU y Canadá.

Aunque no es popular en España, esta modalidad deportiva se incluye en la Federación de Deportes de Montaña y Escalada, conocida como 'Raquetas de nieve'. El domingo se celebra en Fuente Dé el Campeonato de España y el próximo año los Picos de Europa serán la sede del Mundial. A buen seguro que allí estará Hernando, medio logroñés y medio ezcarayense (aunque nacido en Madrid hace 23 años) y que ahora trabaja en New York tras graduarse en la Universidad de Southern New Hampshire, para intentar coronarse campeón del mundo, siempre con la bandera española de la legión, por la que siente predilección.