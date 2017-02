Fiesta grande en el Adarraga

Las pistas logroñesas del Javier Adarraga serán hoy testigos de un reto importante. No es habitual que se anuncie un intento de récord de España en la capital riojana y menos aún cuando el protagonista es un riojano. Sin embargo, Manuel de Nicolás -después de batir el pasado sábado el récord de España Júnior de 200 metros en pista cubierta al firmar 21.28- afronta hoy el reto de asaltar también el récord nacional júnior del doble hectómetro pero al aire libre, para lo cual, tendrá que correr por debajo de 21.15.

Aparentemente el objetivo está al alcance del velocista riojano del Playas de Castellón. La teoría dice que en al aire libre, si las condiciones climatológicas no son adversas, se debe correr unas décimas por debajo de lo que se haya hecho en la pista cubierta donde las curvas son más cerradas, lo que supone un hándicap importante. El tiempo firmado la semana pasada por De Nicolás en Salamanca deja patente que tiene en sus piernas el récord nacional del que ahora presume Pol Retamal, pero será hoy a partir de las 13.15 horas cuando deba confirmarlo.

De momento, todo apunta a que se van a dar las climatológicas necesarias. Una temperatura agradable (las máximas del día rondarán los 17 grados) y un viento mínimo. La Federación Riojana le ha programado la carrera, dentro de las pruebas de control que comienzan a las 10.30, a última hora para que el cuerpo esté más 'despierto'. El resto lo tendrá que poner el velocista logroñés, para que los aficionados locales puedan presumir de haber visto un récord nacional.

Plusmarca autonómica

No obstante, el reto de Manuel de Nicolás no será el único 'importante' que se afrontará en el Adarraga durante la mañana de hoy. Patricia Urquía también brilló el pasado fin de semana en Salamanca al acabar séptima la final de los 60 metros. Ahora, la riojana tratará de establecer un nuevo récord autonómico absoluto de 200 metros (24.47 es la marca que tiene Ruth Conde, aunque García Campero -que no es riojana pero tuvo licencia por esta federación corrió en 24.38 en el año 93-). Si consigue esa marca e inscribe su nombre en la tabla de récords autonómicos significará que está también muy cerca de la mínima para el Campeonato de Europa junior que se celebrará este verano en Grosetto (Italia) y en el que es segura la participación de De Nicolás. La mínima femenina es 24.20 y aunque quizá sea difícil en esta primera carrera de la temporada al aire libre, sí que el récord autonómico supondría un primer paso. Urquía correrá su prueba a las 13.05 horas.

Además, durante toda la mañana (desde las 10.30 horas) se celebrarán sobre el tartán del Adarraga algunas pruebas de control tanto del programa de pista cubierta como al aire libre en el que se espera una buena participación de los 'pistards' riojanos que van dejando ya atrás el invierno para adentrarse en la parte más exigente de la temporada.