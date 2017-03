El mejor Naturhouse no es suficiente

Se hizo lo que se pudo. Perder 1-3 tal vez no parezca demasiado, pero reaccionar ante un 0-2, plantar cara a un rival como el Bursa en cuartos de final de la Challenge Cup y doblegarle por momentos puede ser suficiente para un equipo como el Naturhouse Logroño, cuyo objetivo era superar dos eliminatorias. En la tercera, sumar siquiera un set es todo un logro y el equipo logroñés ofreció ayer una muy buena cara. El Bursa pareció controlar el partido en todo momento pero el Naturhouse mereció quizá no ganar pero sí puntuar.

NATURHOUSE LOGROÑO BURSA BBSK 1-3 La superioridad del equipo turco se hizo patente con un arranque de partido avasallador y la experiencia y calidad de sus jugadoras en los momentos clave del juego. Puntos totales 86 96 Bloqueos 8 10 Aces 2 6 Saques fallados 14 5 Recepciones positivas 50% 71% Naturhouse Logroño: Gritzbach, Amanda, Pejkovic, Portero, Helia, Dani y López Arroyo (líbero). También jugaron D'Amaro, Tuominen y Meleán. Yildirim, Kirdar, Prokopic, Soroglu, Horvath, Silva y Cihan (líbero). También jugaron Sarioglu (líbero), Hatipoglu e Ince. Mamdouh Baklouti (Francia) e Ilaria Vagni (Italia), con Rafael Agustí como anotador y Daniel Gálvez, Daniel Rueda, David Escobar y Geuván Galvao como jueces de línea. Parciales: 15-25 (20 m.), 25-27 (32 m.), 25-19 (27 m.) y 21-25 (26 m.). 20: Horvath y Silva; y 15: Helia. Unos 1.300 espectadores.

Aunque el Bursa se adelantó con un 0-4 gracias al duro servicio de Horvath, cuando ésta falló el quinto saque y lo adquirió el Naturhouse, el juego se igualó y las logroñesas parecieron perder el miedo al rival. El buen servicio de Helia igualó el marcador, aunque el Bursa pronto volvió a cobrar ventaja. La colocadora local cargó demasiado el ataque sobre Dani y quizá el Naturhouse se fijó demasiado en la opuesta carioca Silva cuando, en realidad, las turcas cuentan con una jugadora igual de sobresaliente: Horvath.

Así, aunque el equipo logroñés se mantuvo en el set hasta el 8-10 gracias a la entrada en juego de Portero y Helia, lo cierto es que el Bursa impuso su superioridad no sólo dificultando el juego riojano con su potente saque, también con una gran fortaleza en la red, donde el bloqueo y los remates por las alas fueron letales. Un tanto directo de saque de Horvath rompió el set anotando el 9-15. Poco o nada pudo hacer el Naturhouse más que sufrir para defender y maquillar un poco un primer parcial que, a pesar de su claridad, 15-25, pudo haber sido incluso peor si las turcas no hubieran errado más de lo que se esperaba.

Sacudidos los nervios del inicio, el Naturhouse mostró mejor cara en el segundo set. Por primera vez se adelantó en el marcador (4-3, 7-6, 9-8) gracias a la extraordinaria aportación ofensiva de Dani, pero las logroñesas tuvieron que arriesgar para superar ya no sólo la soberbia defensa turca, también su altísimo bloqueo. Alcanzado el 11-8, el entrenador del Bursa pidió tiempo muerto para intentar frenar la racha local, un 4-0 con el servicio de Pejkovic. Entonces, por momentos, todo pareció ser una cuestión de fe. El Naturhouse mantuvo la leve ventaja para sobrevivir (12-10, 16-14) gracias a la intensidad que aportó Gritzbach en la red y a la responsabilidad de Dani en diversas acciones de ataque, pero también a la heroica defensa de Arroyo y Helia, con balones que ascendían 25 metros tras los poderosos remates turcos.

El Naturhouse alcanzó un 21-18 que le insufló alas, sus jugadoras disfrutaban sobre la cancha plantando cara a un grande. El Bursa recortó distancias con los remates de Silva y Horvath (23-22), pero las logroñesas llegaron a contar con dos bolas de set. Primero un error de apreciación de los árbitros y después un fallo de Pejkovic arrebataron un parcial al Naturhouse que mereció ganar pero que acabaron quedándose las turcas con un apretado 25-27. Silva fue quien cerró el disputado set con otro incontestable remate.

No obstante, la buena dinámica continuó en el tercer set, en el que las locales alcanzaron el primer tiempo técnico con una clara ventaja (8-3) gracias tanto a las acciones de Pejkovic como a los remates fuera de Silva. Los errores no forzados protagonizaron este juego, sobre todo los del Bursa, que estrelló muchos balones en la red y la varilla y eso permitió respirar al Naturhouse (16-14). Las turcas bajaron su intensidad, ya con un punto sumado y un partido de vuelta por disputar en Turquía. Un gran rally que puso en pie al público pero que perdió el Naturhouse por un 'block out' supuso el peligroso empate a 17, pero las logroñesas mantuvieron la compostura. La entrada al saque de D'Amaro otorgó seguridad y se alcanzó un cómodo 24-19 que culminaron Helia y Portero con un bloqueo (1-2).

El set a favor supuso una recompensa al esfuerzo, aunque fue insuficiente porque el Naturhouse mereció puntuar. En el cuarto juego, disputado con mucha menos tensión, como si ya estuviera resuelta la eliminatoria, tres 'aces' de Ince que se comió la recepción local rompieron el marcador (8-14). Las logroñesas se acercaron (18-19) con las acciones de Portero y Gritzbach. Y el entrenador local, André Collin, dio entrada a Tuominen, Meleán y D'Amaro, pero el bloqueo turco fue demasiado poderoso. Tras el 21-24 anotado por Silva, otro remate imparable de Horvath sumó el 21-25 y el 1-3 final.