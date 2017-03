«Estoy satisfecho, el rendimiento ha sido bueno»

A pesar de la derrota y de lo difícil que se ponen los cuartos de final para el Naturhouse Logroño, su entrenador, André Collin, hizo una lectura positiva.

Se ha perdido pero, ¿hay satisfacción por haber exhibido un buen juego?

Excepto el primer set, todos los demás han sido muy igualados. Hemos sido capaces de plantar cara, así que estoy muy satisfecho con el juego de las chicas, su rendimiento ha sido bueno. Lo más importante era que disfrutáramos del partido y que los rivales sepan que no pueden venir a pasearse sino que tienen que desplegar su mejor voleibol para poder ganarnos.

¿Considera que su equipo merecía más, alguna recompensa?

Sí. El segundo juego se nos escapó después de tener dos bolas de set y eso nos jugó una mala pasada, pero son cosas del partido, cosas que pasan. Y cuando tenemos jugadoras de muy alto nivel delante, cuesta mucho ganarles. Eso nos faltó en el segundo set, cuando tuvimos dos bolas de set con la recepción y no fuimos capaces de cerrarlo. Pero es así...

Daba la sensación de que el rival tenía el partido controlado en todo momento, ¿lo cree así?

No he tenido esa sensación, salvo en el primer set. Creo que hemos dado la cara y hemos estado bastante bien. Al fin y al cabo, tuve la sensación de que todas las jugadoras rivales, excepto su opuesta (Silva), estaban temerosas, inseguras, y eso se notaba, era palpable. Pero Silva, en momentos clave, no falla, por eso está en la selección brasileña. Es imparable.

¿Cómo cree que se puede ganar al Bursa?

La única ventaja que tenemos ante este equipo es a nivel defensivo, así que la idea era estar muy ordenados, armar bien el bloqueo y contraatacar de manera sabia.

¿Ahora dan por perdida la eliminatoria o realmente ya no les preocupa esa circunstancia?

El objetivo era salir del partido con buena sensación y eso se ha cumplido. Queremos jugar nuestro voleibol, independientemente de quien esté delante.