El Naturhouse se cita con la historia

El partido más importante en la historia del Naturhouse Logroño puede que no llegue en el mejor momento, tras una inesperada derrota en la reciente final de la Copa de la Reina. Pero el equipo logroñés tiene una ocasión de oro hoy para resarcirse. Y es que la hegemonía que ejercer en la competición nacional empieza a sufrir altibajos con la pérdida de los dos últimos títulos ante el mismo rival: el Fígaro Haris de Tenerife. El presidente del club, Carlos Arratia, reconocía días atrás que el planeamiento del equipo era haber conquistado por cuarta vez consecutiva la Copa para afrontar el compromiso europeo henchido de ánimo y confianza.

Todo eso ha cambiado. El Naturhouse afronta el partido de ida de cuartos de final de la Challenge Cup con incertidumbre. También en Europa las logroñesas han exhibido dos caras, una irregular frente al Famalicao y otra sólida ante el Dauphines Charleroi, los dos rivales a los que ha eliminado. Hoy, a partir de las 20.00 horas en el Palacio de los Deportes de La Rioja, el encuentro de competición europea dará buena cuenta del estado anímico y físico del Naturhouse, y parece claro que para que el rendimiento sea óptimo los dos aspectos deben ir unidos. La entrada cuesta 2 euros, aunque los socios y los menores de 16 años podrán entrar gratuitamente.

«Hemos entrenado bien, pero la plantilla está tocada. No obstante, debemos asumir la derrota. Lo hecho, hecho está», reconoce el entrenador, André Collin. Sin esconder la decepción, el técnico desea pasar página para mirar hacia delante. El objetivo europeo de superar dos eliminatorias está cumplido, ahora queda lavar la imagen del equipo en el que puede que sea el partido más importante de la historia del club. Llegar a la semifinal sería algo histórico y el Naturhouse quiere cita con esa historia.

«Es el duelo más difícil que vamos a tener desde que estoy aquí, pero, si jugamos a nuestro nivel, podemos plantar cara a cualquier equipo, incluso al rival turco», afirma Collin. A nadie se le escapa que el Bursa es un equipo superior, que disputa una de las mejores ligas del mundo. Vencer, incluso puntuar, podría ser considerado una heroicidad, pero las riojanas están dispuestas a dar la campanada.

«Tenemos que jugar nuestro mejor voleibol para tener opciones», cree el entrenador. No obstante, y al margen del resultado, Collin quiere darlo todo: «Quiero salir orgulloso de este partido. Si perdemos, que no sea porque no lo dimos todo. Hoy no me valen ni inseguridades ni incertidumbres». Para ello apela a sus mejores jugadoras y a las más experimentadas. La colocadora Amanda viene de jugar en Alemania, otra gran liga europea; López Arroyo ganó la Champions League del 2004 con el Tenerife, Helia es la capitana de la selección española y Dani es, si no la mejor, una de las mejores jugadoras de Superliga. «Necesitamos que todas estén bien, aunque sea un partido difícil, y, si es necesario, que se echen el equipo a su espalda», advierte Collin, dispuesto a recurrir a la heroica: «Hay que salir a la cancha a disfrutar. Es posible ganar pero sólo si mostramos nuestra mejor versión».

El Naturhouse ha entrenado esta semana en el Palacio para volver a habituarse a la cancha y al balón, que en competición europea cambia con respecto a la liga española, lo que ha obligado al Naturhouse La Rioja y al Calzados Robusta a variar sus entrenamientos.