El Naturhouse pierde su hegemonía ante el Tenerife

Al igual que sucedió con el primer título de la temporada, la Supercopa, el Naturhouse Logroño ha vuelto a sucumbir ante el Fígaro Haris de Tenerife, que ha ganado la final de la XLII Copa de la Reina disputada este fin de semana en Leganés por 2-3. El equipo logroñés ha remontando un 0-2 en contra después de que el equipo canario se adelantara en el marcador ganando los dos primeros sets por 20-25 y 18-25, y aunque ha forzado el quinto set de manera contundente, venciendo el tercer y cuarto juego por 25-16 y 25-15, finalmente ha perdido en el ‘tie break’ por un ajustado 13-15. La central del Tenerife Jessica Wagner ha sido elegida la MVP del torneo. El Tenerife accedió a la final después de vencer en semifinales al Alcobendas, que a su vez había ganado en cuartos de final al VP Madrid. En el otro cruce, el Naturhouse Logroño se deshizo del Aguere en su semifinal, después de que este equipo eliminara al Haro Rioja Voley en los cuartos de final.

Si ya fue una sorpresa que el Naturhouse perdiera la Supercopa, de igual manera se puede juzgar la derrota en la Copa de la Reina, torneo que venía conquistando el equipo logroñés desde hacía tres temporadas. Ahora es el Fígaro Haris de Tenerife el que tiene en bandeja conquistar el triplete esta temporada, después de tres años de hegemonía logroñesa y cuatro de dominio riojano, puesto que antes lo ganó todo el Haro.

En el primer set el Tenerife ha estado siempre por delante en el marcador, sobre todo gracias al saque impuesto por Suárez y al ataque de la opuesta Sandell. A los errores de las logroñesas se ha unido un fuerte bloqueo canario, alcanzando un sorprendente 11-23, una ventaja que suele infligir el Naturhouse a sus rivales, y no al revés. Los tiempos muertos del entrenador logroñés André Collin propiciaron la remontada con un parcial de 8-0 a favor de las riojanas, gracias a la actuación de Helia, pero Sandell y Wagner acabaron por cerrar el set en 20-25.

Con esta dinámica, el segundo set fue más igualado, el Tenerife sólo pudo tomar ventaja tras el tiempo técnico gracias al ataque de Suárez y al trabajo en la red de sus centrales Wagner y Flavia. El trabajo ofensivo de Helia, Dani y Portero no fue suficiente, al Naturhouse le hacía falta más fuerza en la red, donde dominaban las canarias, y así acabó perdiendo de nuevo por un más claro 18-25.

La reacción riojana llegó en el tercer set, en el que Collin apostó por Meleán como colocadora y por Maldonado como central, y el Naturhouse mejoró. Los errores comenzaron a aparecer en el equipo canario, más relajado, y las logroñesas tuvieron en Dani su mejor arma ofensiva. Con el 19-12, el técnico canario desechó el set y realizó cambios. El juego lo culminó Portero con un remate que sumó el claro 25-16.

El mismo guion se vivió en el cuarto set, Portero y Dani guiaron al Naturhouse hasta el empate a 2 sets, mientras las canarias, quizá en un exceso de confianza, quizá por el despertar de las logroñesas, fallaban demasiado. De nuevo, tras el 18-12, cambios en las canarias, que parecieron apostar entonces por el quinto set. Y es que el cuarto juego finalizó con un parcial de 6-0 a favor del Naturhouse que clavó el set en 25-15.

Dicen los expertos que el ‘tie break’ lo vence el equipo que viene con dinámica ganadora, pero no fue así esta vez. El Tenerife resucitó y se adelantó desde el principio con los ataques de Sandell y el buen trabajo en colocación de una ex jugadora Murillense, Cristina Sanz. La realidad es que el Naturhouse cometió seis errores no forzados, demasiados para una situación límite, para unas jugadoras con la experiencia que tienen, y, al final, quizá pudo más la ilusión y motivación de las canarias que la calidad de las riojanas. El Naturhouse remontó un 7-11, llegó al 12-13 y al 13-14, pero Wagner aprovechó la primera bola de partido y cerró la final con un ajustado 13-15.