El Naturhouse Logroño espera llegar hoy a su sexta final consecutiva de Copa

LOGROÑO. El Naturhouse Logroño suma tres títulos de la Copa de la Reina consecutivos, aunque antes de lograrlos disputó dos finales más como Murillo y que perdió frente al Haro. Por tanto, el equipo logroñés buscará hoy participar en la sexta final consecutiva de su trayectoria y, sobre todo, asentar la base para conseguir el primer título de la temporada, después de haber perdido la Supercopa ante el Tenerife.

Las logroñesas juegan esta tarde, a partir de las 17.30 horas en el pabellón Europa de Leganés, la primera semifinal de la XLII Copa de la Reina frente al Aguere de Tenerife, que eliminó ayer al Haro y evitó la disputa de un derbi riojano .

El equipo canario cuenta con una de las mejores plantillas de Superliga, aunque viene desarrollando una ligar regular con altibajos. De momento, los resultados recientes benefician al Naturhouse, con dos claras victorias por 3-0 (15-25, 16-25 y 18-25 y 25-20, 26-24 y 25-17).

«El primer partido, que fue el primero de la liga, tuvo un resultado irreal porque el Aguere no contó con sus extranjeras. En el segundo nosotros jugamos inspirados y vencimos bastante bien, con comodidad», admite el entrenador del Naturhouse, André Collin, para quien el resultado del partido del que salió su rival de hoy no ha sido una sorpresa, pudo haber ganado cualquiera: «Sabía que iba a ser complicado. Haro no ha controlado los nervios. El Aguere juega con bolas más lentas y eso quizá nos favorezca».

André Collin prefiere ser prudente, y aunque admite que, por su plantilla, «estamos casi obligados a ganarlo todo», también reconoce que «la Copa es muy difícil, un equipo que esté inspirado tiene ventaja y ante nosotros los rivales se motivan porque no tienen nada que perder, por eso primero queremos pensar en la semifinal».

El otro duelo por la final lo disputarán el Feel Volley Alcobendas, que derrotó (0-3) al VP Madrid, y el Fígaro Peluqueros Haris.