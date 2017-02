El Aguere sorprende al Haro

Saltó la sorpresa de la Copa de la Reina y lo hizo en el primer partido de competición. Las canarias de Jamper Aguere doblegaron con coraje a un Haro Rioja Voley que remó siempre a contracorriente y que no supo contrarrestar una ventaja que al final acabó pesando como una losa. Por culpa de esta derrota no se producirá el esperado derbi riojano en esta competición ya que las chicharreras serán hoy las rivales del Naturhouse.

3 AGUERE

1 HARO Aguere Tenerife: Ana Paula Frare, Marina Scherer, Diana Sánchez, Belly Nsunguimina, Roberta Rinaldi, Renata Benedito y Nira Pérez (líbero) -septeto inicial-. También jugaron: Saskia Vigni, Tatiana Becares, Andrea García y Emma Ríos. Haro Rioja Voley: Raquel Brun, María Schlegel, Danira Costa, Alyssa Dibbern, Mame Diouf, Megan Schmale y Patricia Llabrés (líbero) -septeto inicial-. También jugaron: María Figueroa, Esther Manso, Paola Martínez, Nazaret Florián y Carlota García Conrado. Parciales: 18-25 (23 m.); 23-25 (30 m.); 25-18 (24 m.); 19-25 (25 m.) Árbitros: Rodríguez y Trigo.

El inicio del encuentro se caracterizó por la igualdad. Tras empezar 2-4 abajo, el Haro Rioja reaccionó y, con dos buenos remates de Alyssa Dibbern, pasó al frente (7-5). Sin embargo, tras estar 11-12, las tinerfeñas lograron una pequeña renta cimentada en los puntos de ataque de Diana Sánchez, inalcanzable por entonces para el bloqueo del cuadro jarrero (11-14). Un nuevo remate por dos de Dibbern, sumado a un gran punto de bloqueo de Danira Costa, ajustaban el tanteador (14-16). Pero las jugadoras de Ambrosio González volverían a escaparse, en parte por aciertos propios y también por fallos riojanos (17-23), cerrándose el primer set con un bloqueo dentro de Roberta Rinaldi (18-25).

La segunda manga también empezó nivelada, y con dos ataques de y Carlota García Conrado, más otro de María Schlegel, el Haro se colocó 5-4. No obstante, el conjunto lagunero nuevamente saco partida de su pegada en la red, abriendo brecha en el luminoso (8-15). Allí habría un nuevo arreón riojano, el cual comenzó con dos remates como zaguera de Raquel Brun Forcadell, seguido de un par de aciertos de Dibbern, bloqueo y ataque. Ambrosio González pidió tiempo muerto, pero tras éste el parcial del Haro llegó hasta el 5-0 con un bloqueo de García Conrado (13-15). El Aguere volvería a golpear (13-18), y aunque las azules no se daban por vencidas (17-19), no podrían evitar que esa mínima ventaja se mantuviera hasta el final del segundo set, culminado con un gran remate de Nsunguimina (23-25).

El Haro arrancó entonado el tercer acto, nuevamente aprovechándose del acierto rematador de Brun Forcadell, Dibbern y Schlegel (7-3). Un posterior remate de una inspiradísima Brun Forcadell, por zona cuatro, forzó el tiempo muerto visitante (10-5). Conforme avanzaba el set, las de Hugo Gotuzzo irían mejorando sus prestaciones, escapándose diez puntos arriba (18-8). Un 6-0 de las laguneras reabrió la manga (18-14), pero las riojanas no se dejaron sorprender y supieron cerrarlo (25-18).

Numerosos errores de ataque penalizarían el inicio del cuarto set del Haro, situación agravada por el entonces fenomenal bloqueo tinerfeño (6-14). Parecía que el destino del encuentro estaba decidido, pero el cuadro harense recuperó su poder rematador y se acercó en el tanteador (11-15). Pero el Aguere también subiría enteros, y con dos remates de Sánchez ponía tierra de por medio (11-19). Si bien las de Gotuzzo pelearon hasta el final, no pudieron ante el aplomo de un conjunto tinerfeño que liquidó el pleito con un remate cruzado de Benedito (19-25).