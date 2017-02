«Que te digan perra en mi oficio es un piropazo»

Esta catalana de 33 años, mente privilegiada y máster en Londres, lejos de tener cara de póker resulta expresiva y transparente... Hasta que coge una baraja y se transforma en una mujer fría e impenetrable. Leo Margets acaba de publicar '¡Juega bien tus cartas!', un libro en el que nos propone aplicar las técnicas del póker al juego de azar más arriesgado: la vida.

¿Hay que leer bien las cartas o a la gente?

Cien por cien saber leer a la gente. Es más importante jugar con la persona de enfrente que centrarte en jugar tus cartas.

¿Y el azar, qué importancia tiene en el juego? «En el póker, a largo plazo, sólo un 20%»

¿Y el azar qué importancia tiene?

En el póker, a largo plazo solo un 20%. Yo prefiero jugar bien y no ganar que jugar mal y ganar. Porque la habilidad es sostenible, mientras que la suerte va y viene. Sin embargo, a corto plazo el azar es la parte mágica que hace que el póker sea el único deporte en el que cualquiera podría ganar a Rafa Nadal.

¿Ha jugado contra él?

No, pero he coincidido con Gerard Piqué... E incluso le gané al actor Matt Damon. Me hizo mucha ilusión. Y eso que en el póker tienes que despersonalizar. Te tiene que dar lo mismo ganar a Matt Damon que a tu abuela.

¿Cómo cala al contrario?

Las pistas que suelta el cuerpo van desde la pupila a los pies. Por socialización hemos aprendido a falsear sonrisas. Cuanto más alejada está una parte del cuerpo del cerebro, menos la controlamos. Se miente más con la cara que con los pies.

Su punto débil era una vena hinchada...

Sí, una venita tonta debajo de la nuez, pero eso ya lo controlo. Ahora mi punto débil es que a veces empatizo demasiado. Me pasó una vez, empaticé con un chico y no fui lo suficientemente perra con él... Pero he mejorado.

¿Perra ha dicho?

Sí, en este oficio que te digan que eres perra es un piropazo. Ser perro es hacerles la vida difícil a tus rivales. Ser impredecible también es otra virtud muy grande. Pero yo procuro extrapolar a la vida solo las habilidades positivas del póker, que te enseña a calcular riesgos, a no ser resultadista, a aprender a tomar decisiones bajo estrés o con información incompleta... Luego en la vida ni soy fría ni pretendo escudriñar la mente de mis amigos y familiares.

¿Y cómo de perro es Matt Damon?

Poco, yo creía que era más. Me pareció un jugador muy decente, pero para él es un hobby.

Usted es profesional. ¿Se ha hecho rica?

Me ha ido muy bien, pero no me puedo jubilar todavía. Sé que es morboso que gente tan joven movamos tanto dinero. En 2009, en Las Vegas, fui la última mujer en pie, quedé la 27 de entre 6.600 y me llevé 350.000 dólares.

¿Quién le ha hecho sudar tinta?

Ronaldo, el futbolista. No Cristiano, sino el anterior Ronaldo, el gordito... Con él coincidí en Bahamas. Hace apuestas tan inconexas y juega de una manera tan sin sentido que en el corto plazo te puede volver loca.

¿A Trump le ve cara de tahúr?

Le veo farolero predecible. Y a alguien así se le juega solo de una forma: esperando a que la cague.

En el tema catalán ¿quién diría que va ganando la partida?

Cataluña tiene más clara la jugada y está llevando la iniciativa. A mí me parece mal por ambas partes. Pero hay que reconocer que Mas está jugando sus cartas mejor que Rajoy.

¿Afortunada en el juego desgraciada en amores?

Siempre he sido muy afortunada en el amor, pero casualmente mi pareja y yo acabamos de dejarlo después de 11 años. Aquí sí tendré que aplicarme los consejos de mi libro: darte cuenta de que, si no depende de ti, no hay que amargarse. Pero tampoco hay que hacer bola, es mejor pasar el duelo.