«El 3-1 de la ida nos da cierta tranquilidad, más opciones»

«Tenemos una ventaja muy buena. El 3-1 logrado en la ida nos da cierta tranquilidad, más opciones», valora el entrenador del Naturhouse Logroño, André Collin. Siempre con prudencia, pero buena parte del trabajo ya está hecho, ahora queda rematarlo. El técnico hispano-brasileño no espera sorpresas en el rival, quizá sólo la participación de su otra colocadora: «Creemos que será el mismo equipo, que no habrá novedades». No obstante, Collin vuelve a centrar su trabajo en su propio equipo, aunque haya continuado analizando al rival.

El buen partido realizado frente al Haro Rioja Voley da cuenta del buen estado de las jugadoras. «Nuestro juego es sólido y el último partido fue muy bueno, aunque algunas cosas no me gustaron, como la distribución del juego», admite Collin. Incorformista, el entrenador del Naturhouse piensa que aún se puede mejorar: «Nos centramos mucho en una jugadora, volcando sobre ella las bolas. Tenemos que reflexionar y variar el juego, mantener calientes al resto de atacantes para tener más opciones».