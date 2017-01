De nuevo rumbo a Europa

LOGROÑO. El Naturhouse Logroño afronta hoy su principal reto para esta temporada. A partir de las 20.00 horas el equipo logroñés se enfrenta al Dauphines Charleroi en el Palacio de los Deportes en la ida de los octavos de final de la Challenge Cup. El equipo belga es de mayor nivel que el Famalicão, rival portugués eliminado en primera ronda por las riojanas, y, de hecho, no es un desconocido. El Naturhouse ya lo eliminó en octavos de la CEV Cup hace dos campañas, cuenta con dos jugadoras españolas (Castaño y Folgueira) y compite en la liga belga de la que proviene Nette Tuominen.

LOS DATOS DEL PARTIDO Naturhouse Logroño: Amanda, Gritzbach, Portero, Dani, Rodríguez, D'Amaro, Meleán, Tuominen, Helia, Maldonado, Pejkovic y López Arroyo (líbero). Dauphines Charleroi: Dimova, Van Landschoot, Daniels, Martin, Mlinar, Saini, Tubetti, Folgueira, Scacchi, Piatkowska y Hannaert y Castaño (líberos). Árbitros: Dominga Lot (Italia) y Bülent Bozkurt (Turquía). Incidencias: A partir de las 20.00 horas en el Palacio de los Deportes (2 euros).

«Está a nuestra altura y hará falta jugar bastante bien para superarlo, pero las sensaciones son buenas, sobre todo, porque ahora estamos jugando un muy buen voleibol», explicaba ayer el entrenador del Naturhouse, André Collin. El encuentro de ida es más importante que nunca. Una victoria sumando los tres puntos pondría muy fácil la clasificación para los cuartos, que es el objetivo de esta temporada. «Tenemos que aprovechar el factor cancha, eso nos da confianza para hacer bien las cosas en casa y después pelear por la clasificación fuera», considera André Collin.

El Naturhouse llega en «un momento óptimo», afirma Collin, que cuenta con toda la plantilla. Pero el técnico insiste en su ideal: «Dependemos de nosotros. Pienso que tenemos equipo para ganar. Todo se va a basar en mantener la frialdad en momentos clave». No obstante, y a pesar de la victoria, el Naturhouse no jugó bien en el primer partido de la Challenge, algo que no preocupa a Collin. «En el 2017, todos los partidos los hemos resuelto de forma contundente y eso nos da tranquilidad. No creo que nos vaya a volver a pasar lo del debut. Los nervios a veces juegan una mala pasada. Ahora van a tener más tranquilidad para desarrollar su juego», estima Collin.