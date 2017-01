El Gobierno regional pedirá a los clubes su impacto mediático para trasladárselo a la DOC

logroño. Los clubes de referencia riojanos estaban convocados desde hace tiempo para una reunión en el Palacete la próxima semana. El tema principal era tratar los convenios de colaboración de cara al próximo año y las subvenciones del Ejecutivo regional que les corresponderán. Sin embargo, la decisión de la Denominación de Origen Calificada Rioja de invertir 120.000 euros en el patrocinio de las camisetas del Baskonia va a añadir un punto al orden del día.

«Para esa cita, pediremos que los clubes nos trasladen sus informes sobre impactos mediáticos y publicitarios para hacérselos llegar a la DOC», explica Diego Azcona, director general de Deportes. «Si buscan impacto internacional, creemos que hay clubes de La Rioja que también lo cumplen», añade.

La intención del Gobierno regional es no intervenir, pero sí velar por el interés de los clubes riojanos. «Respetamos la decisión que toma. Pero les trasladamos que nos gustaría que la DOC y también otras empresas apoyen al deporte riojano, que confíen en equipos de alto nivel de la comunidad», incide Azcona.

La Denominación de Origen rechaza entrar en «una guerra de intercambio de opiniones» LAS FRASES Ángel RituertoBalonmano Ciudad de Logroño «Estamos en conversaciones y no voy a hablar. Pero jamás criticaré a alguien por que no me patrocine» Carlos ArratiaClub Voleibol Logroño «Estamos enfadados. Que apoyen lo que quieran, pero con los de casa no han sido condescendientes» Luis CachoCampus Promete «Es una oportunidad perdida para demostrar el compromiso real de la institución con la región» Juan BernabéClavijo «Nos enfadamos pero ahora hay ilusión porque reconocen que el deporte es un gran canal publicitario»

La antigua idea de que la DOC no podía invertir en ninguna de las tres provincias que alimentan la entidad era como una muralla. «Pero si hay una fisura, se puede aprovechar. Si la DOC apuesta por ello porque beneficia a su línea de negocio, esa imposibilidad de invertir en los de casa ya no es tan rotunda», analiza el director general de Deportes. «Si la DOC ha cambiado esa norma no escrita que siempre defendían, ahora, por lo menos, estarán obligados a escuchar a los clubes y luego, valorar y decidir», vaticina Azcona.

La mayor parte de los clubes riojanos, por su parte, coinciden en señalar que la inversión en el Baskonia, que lucirá la palabra Rioja en sus camisetas en Liga y Euroliga, no ha gustado. El que más contundente se ha mostrado ha sido Carlos Arratia, presidente del Club Voleibol Logroño: «Nos ha sentado como una patada en el culo. Como a casi a todos los clubes, la DOC nos había dado una larga cambiada diciendo que no les interesaban los patrocinios deportivos, que no era una línea de márketing». «Estamos enfadados. Que apoyen lo que quieran, pero con los de casa no han sido condescendientes», resume Arratia.

Mientras, Luis Cacho, presidente del Campus Promete, comparte esa línea de escaso reconocimiento al trabajo deportivo en la región. «Es una oportunidad perdida para demostrar el compromiso real de la institución con la región. Ha sido una decisión técnica de mercado que ha ignorado algunos valores fundamentales, el contexto simbólico y el impacto emocional. El deporte no es sólo dinero y audiencias», resume Cacho.

La visión de Juan Bernabé, que trabaja en el sector de la publicidad, tiene más matices: «Al principio nos enfadamos porque llevábamos años diciendo que una institución tan importante debería estar con el deporte riojano, aunque ellos argumentaban que si lo hacían, debían invertir en Álava y Navarra, lo que tampoco resulta complicado», analiza. «Pero ahora hay ilusión porque reconocen que el deporte es un gran canal publicitario. Han abierto el grifo y esperemos que a todos nos llegue una parte», dice Bernabé. Por su parte, la UDL ha hecho pública una carta, a través de su vicepresidente, Juanjo Guerreros, en las que se recuerdan anteriores negativas de la DOC, y ya se piensa en un futuro donde la UDL «pueda difundir la imagen de su tierra y de los excelentes caldos que en ella se hacen».

Por último, el que más cauto se ha mostrado ha sido el presidente del Club Balonmano Logroño, Ángel Rituerto. «Estamos en conversaciones con la DOC y no voy a hablar. Pero jamás he criticado ni criticaré a nadie porque no me patrocine. Nadie se puede meter en tu casa y decir lo que debes hacer con tu dinero», analiza. Eso sí, ha quedado claro que la DOC busca impacto televisivo y Rituerto pone datos en la mesa: «El año pasado nos retransmitieron 37 partidos; a mes de diciembre, ya sumamos 22».

«Sin tergiversaciones»

A la espera de la próxima reunión de los clubes deportivos y el Gobierno regional, la Denominación prefiere mantenerse en segundo plano. El director de Márketing del Consejo Regulador, Ricardo Aguiriano, asegura que «no habrá más declaraciones para no entrar en una guerra de intercambio de opiniones». «Se ha explicado la inversión publicitaria y no queremos que se tergiverse», concluye.