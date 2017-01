El Naturhouse Logroño viaja con toda la plantilla a Portugal

LOGROÑO. El Naturhouse Logroño disputa mañana el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la Challengue Cup frente al Famalicão a partir de las 20.00 horas en Lameiras. El equipo logroñés llega a este trascendental encuentro, en el que se juega el pase a octavos de final (donde le esperará el Dauphines Charleroi belga o el Fígaro de Tenerife) con toda la plantilla disponible.

Amelia Portero ya se ha recuperado de sus problemas físicos aprovechando el parón navideño y la nueva jugadora Nette Tuominen ha demostrado haberse adaptado rápidamente al equipo. De hecho, la finlandesa fue titular en el último partido del Naturhouse, que ganó por 3-0 al Aguere el pasado sábado en Lobete, perteneciente a la primera jornada de la segunda vuelta de la liga regular de Superliga.

En cambio, el Famalicão cuenta con al menos dos bajas seguras, las de la brasileña Thais Saraiva y la portuguesa Sara Gonçalves. Las dos jugadoras se lesionaron en el partido de ida disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja, sufriendo sendas roturas de ligamento cruzado, por lo que se perderán la campaña.

Por el momento se desconoce si el equipo portugués ha podido reforzarse, aunque es poco probable. No obstante, el Naturhouse parte con la ventaja de haber vencido claramente, por 3-0, en el partido de ida, pese a no jugar demasiado bien. Pero al Famalicão le basta con vencer por 3-1 para empatar la eliminatoria y forzar el set de oro, ya que en la Challengue Cup cuentan los puntos, no los sets.