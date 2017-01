Maxim Dyldin, campeón de Europa en 2010 con el relevo 4x400 ruso, fue suspendido por cuatro años por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), por no haberse sometido, intencionadamente o no, a varios tests antidopaje, anunció la federación rusa ayer. Dyldin, que tendrá 33 años al término de su sanción, anunció que no volverá a competir. «Hoy es momento de anunciar mi retirada del deporte profesional por razones que no están bajo mi control», escribió en Facebook.