El Haro Rioja Voley puede recuperar hoy la tercera plaza de la Superliga

LOGROÑO. La victoria del Naturhouse Logroño sobre el Aguere Tenerife brinda la oportunidad al Haro Rioja Voley de recuperar hoy la tercera plaza. Y es que el equipo jarrero disputa su partido de la duodécima jornada, primera de la segunda vuelta de la liga regular de Superliga, esta mañana, a partir de las 12.15 horas en el complejo deportivo Entrevías de Madrid frente al Voley Playa Madrid. Junto al equipo se encuentra una expedición de 40 aficionados en un viaje programado por el Club Voleibol Haro.

El partido es importante porque el Haro no sólo puede recuperar la tercera plaza de Superliga, también puede volver a distanciar a los rivales de la zona media de la tabla. El VP Madrid es un equipo que ocupa la octava plaza, con una situación a medio camino entre lo cómodo y lo incómodo. No cuenta con suficientes puntos para dejar de pensar en el descenso pero tampoco acaba de meterse en la zona media. Así, no obstante, volverá a disputar la Copa de la Reina como equipo organizador del torneo, aunque será, a todas luces, el más débil.

El Haro ya venció al VP Madrid en la primera jornada de Superliga con un claro 3-0 (25-16, 25-15 y 25-14), por lo que el partido de hoy no debería entrañar demasiado problema para el equipo riojano. No obstante, el VP Madrid viene de finalizar el año con una importante victoria sobre el Barça por 3-1, aunque el Haro hizo lo propio ganando por 3-0 al Gran Canaria. Hugo Gotuzzo contará con toda la plantilla disponible, una vez recuperadas algunas de sus jugadoras de las molestias que sufrían al término del año 2016.

Aunque el equipo madrileño cuenta con una plantilla amplia, su juego está basado en las directrices de la veterana Hopf y las aportaciones de Paula Pérez. La presencia de la afición jarrera en el pabellón madrileño de Entrevías puede empujar al Haro a conseguir una victoria que le haga empezar con buen pie el año 2017. Extraoficialmente, el pasado jueves perdió por 3-1 ante el Naturhouse en partido amistoso.